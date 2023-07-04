menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Cercado de Lima: familias afectadas por incendio del jirón Ica denuncian falta de apoyo de autoridades [VIDEO]

Rotafono de RPP | Vecinos afectados por el incendio del último domingo indicaron que no los han tratado bien en el refugio donde están en el Cercado de Lima y no les permiten ingresas a sus casas dañadas.
| | Victor Pacheco
Los vecinos afectados por el incendio protestan afuera de la quinta perjudicada
Los vecinos afectados por el incendio protestan afuera de la quinta perjudicada | Fuente: Rotafono

Un incendio se produjo la madrugada de este último domingo 11 de enero dentro de una quinta ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, en el Cercado de Lima y dejó decenas de personas afectadas. Una de ellas, Carolina Urbina Lipa, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de parte de las autoridades.

La ciudadana contó que el día del siniestro la Municipalidad de Lima prometió ayudarles y llevó a los perjudicados a un refugio temporal. Ha pasado poco más de un día y, según los propios vecinos, tendrán que irse a otro lado porque ya no van a darles de comer más y les hacen muchos problemas.

La señora denunció que no les dejan entrar a sus viviendas dañadas por el fuego
La señora denunció que no les dejan entrar a sus viviendas dañadas por el fuego | Fuente: Rotafono

Vecinos indican que la Municipalidad no ha cumplido

“La municipalidad nos ha mentido, nos ha dicho que nos que nos va a apoyar y ahorita nos han cortado la luz. Nos restringen la hora de ingreso, de salida al albergue que nos ha dado”, comentó la señora. Además, recalcó que ella tiene una hija de dos años y hay muchos menores de edad que urgen ser atendidos.

Cabe mencionar que este refugio se encuentra en el cruce de los jirones Cañete y Conde. Sin embargo, algunas personas han ido a la quinta afectada por el incendio para hacer sus reclamos correspondientes y solicitar ayuda porque prácticamente se han quedado en la calle, y no saben hasta cuando estarán así.

Carolina Urbina relató que los encargados del refugio amenazaron con no dejarlos pasar so salen. Asimismo, dijo que este último domingo solo les dieron desayuno y almuerzo; no hubo cena. "Necesitamos siquiera una olla, una cocina para poder hacer olla común. Necesitamos donaciones, no sabemos qué hacer", reiteró.

Afectados piden apoyo de autoridades

La mayor preocupación que tienen los señores afectados son los niños y adultos mayores que requieren mayores protecciones y ni siquiera han podido comer bien. Por otro lado, denunció que las autoridades no les permiten ingresar a sus viviendas dañadas por el incendio. "ProLima se quiere apropiar de nuestro terreno, de nuestra casa", añadió.

"Nosotros estamos dispuestos a ayudar con la limpieza, pero no nos permiten ingresar. Como nos han dicho ahí que nos van a tener acá un par de semanas y de ahí tenemos que buscar dónde irnos. Nosotros no tenemos donde irnos", añadió. También, manifestó que no tienen qué comer; así como, agua y luz.

Te recomendamos
Ica: Madre clama por medicamento para salvar a su hijo con leucemia de una grave infección

Ica: Madre clama por medicamento para salvar a su hijo con leucemia de una grave infección

 Hospital Rebagliati: adulto mayor con cáncer de piel necesita una prueba PET Scan para iniciar su tratamiento | EsSalud

Hospital Rebagliati: adulto mayor con cáncer de piel necesita una prueba PET Scan para iniciar su tratamiento | EsSalud

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Incendio cercado de lima rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Peruanos varados por protestas en Bolivia piden ayuda para retornar al país

Peruanos varados por protestas en Bolivia piden ayuda para retornar al país

 San Juan de Lurigancho: buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras huir de casa

San Juan de Lurigancho: buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras huir de casa

 Chiclayo: menor de 13 años desapareció tras ir a comprar a la bodega en José Leonardo Ortiz

Chiclayo: menor de 13 años desapareció tras ir a comprar a la bodega en José Leonardo Ortiz

 Ciudadanos peruanos varados en La Paz tras bloqueo de vías por protestas contra el gobierno boliviano [VIDEO]

Ciudadanos peruanos varados en La Paz tras bloqueo de vías por protestas contra el gobierno boliviano [VIDEO]
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot