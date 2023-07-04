Cercado de Lima: familias afectadas por incendio del jirón Ica denuncian falta de apoyo de autoridades [VIDEO]

Un incendio se produjo la madrugada de este último domingo 11 de enero dentro de una quinta ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, en el Cercado de Lima y dejó decenas de personas afectadas. Una de ellas, Carolina Urbina Lipa, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de parte de las autoridades.
La ciudadana contó que el día del siniestro la Municipalidad de Lima prometió ayudarles y llevó a los perjudicados a un refugio temporal. Ha pasado poco más de un día y, según los propios vecinos, tendrán que irse a otro lado porque ya no van a darles de comer más y les hacen muchos problemas.
“La municipalidad nos ha mentido, nos ha dicho que nos que nos va a apoyar y ahorita nos han cortado la luz. Nos restringen la hora de ingreso, de salida al albergue que nos ha dado”, comentó la señora. Además, recalcó que ella tiene una hija de dos años y hay muchos menores de edad que urgen ser atendidos.
Cabe mencionar que este refugio se encuentra en el cruce de los jirones Cañete y Conde. Sin embargo, algunas personas han ido a la quinta afectada por el incendio para hacer sus reclamos correspondientes y solicitar ayuda porque prácticamente se han quedado en la calle, y no saben hasta cuando estarán así.
Carolina Urbina relató que los encargados del refugio amenazaron con no dejarlos pasar so salen. Asimismo, dijo que este último domingo solo les dieron desayuno y almuerzo; no hubo cena. "Necesitamos siquiera una olla, una cocina para poder hacer olla común. Necesitamos donaciones, no sabemos qué hacer", reiteró.
La mayor preocupación que tienen los señores afectados son los niños y adultos mayores que requieren mayores protecciones y ni siquiera han podido comer bien. Por otro lado, denunció que las autoridades no les permiten ingresar a sus viviendas dañadas por el incendio. "ProLima se quiere apropiar de nuestro terreno, de nuestra casa", añadió.
"Nosotros estamos dispuestos a ayudar con la limpieza, pero no nos permiten ingresar. Como nos han dicho ahí que nos van a tener acá un par de semanas y de ahí tenemos que buscar dónde irnos. Nosotros no tenemos donde irnos", añadió. También, manifestó que no tienen qué comer; así como, agua y luz.
