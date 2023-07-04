Cercado de Lima: familias afectadas por incendio del jirón Ica denuncian falta de apoyo de autoridades [VIDEO]

Vecinos indican que la Municipalidad no ha cumplido

“La municipalidad nos ha mentido, nos ha dicho que nos que nos va a apoyar y ahorita nos han cortado la luz. Nos restringen la hora de ingreso, de salida al albergue que nos ha dado”, comentó la señora. Además, recalcó que ella tiene una hija de dos años y hay muchos menores de edad que urgen ser atendidos.

Cabe mencionar que este refugio se encuentra en el cruce de los jirones Cañete y Conde. Sin embargo, algunas personas han ido a la quinta afectada por el incendio para hacer sus reclamos correspondientes y solicitar ayuda porque prácticamente se han quedado en la calle, y no saben hasta cuando estarán así.

Carolina Urbina relató que los encargados del refugio amenazaron con no dejarlos pasar so salen. Asimismo, dijo que este último domingo solo les dieron desayuno y almuerzo; no hubo cena. "Necesitamos siquiera una olla, una cocina para poder hacer olla común. Necesitamos donaciones, no sabemos qué hacer", reiteró.