Cercado de Lima: madre de familia con cáncer al colon necesita donadores sangre

Angélica Navarrete se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar donadores de sangre a favor de su prima Jackeline Camacho Ortiz, una mujer de 43 años, que padece cáncer de colon.

La madre de familia debe someterse a una intervención quirúrgica compleja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el distrito limeño de Surquillo.

Esta cirugía de alto riesgo es necesaria para intentar remover un tumor de 11 centímetros que compromete seriamente su salud, según dijo su hija Aixa Flores.

La familia de Jackeline solicita la colaboración de doce donantes de cualquier grupo sanguíneo para que los médicos puedan usarla durante la cirugía.

“Necesitamos en total 12 unidades de sangre. Ella tiene que pasar por una cirugía de alto riesgo, ya que el tumor ha agarrado varios órganos y entre ellos también la arteria cava. Entonces es una operación bastante complicada para poder retirar el tumor que tiene aproximadamente 11 centímetros”, explicó Aixa.

Aixa Flores dijo al Rotafono de RPP que la operación de su madre que estuvo programada para el viernes 13 de marzo ha sido suspendida por el momento debido a un cuadro de trombosis, los médicos van a estabilizarla para poder intervenirla, pero todas maneras requiere la sangre.

Cualquier tipo de ayuda, puede comunicarse con la familia de Jackeline Camacho al siguiente número telefónico 941 737 754.