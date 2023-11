Cercado de Lima: menor de edad desaparece hace más de 24 horas tras ir a estudiar

Adolescente fue a estudiar

La hija de Diana Rua le advirtió que vaya con cuidado y Moisés le contestó con un “ok”, a través del WhatsApp. Esa fue la última conversación que tuvieron, pero el adolescente nunca llegó a su casa. Fue entonces que la madre de familia se asustó y fue a la comisaría más cercana para poner denuncia correspondiente.

La señora Diana mostró su preocupación debido a que su hijo siempre le avisaba dónde iba y nunca se había escapado a ningún lado. Del mismo modo, señaló que habló con los amigos de Moisés para saber si fue o no a sus estudios y ellos le confirmaron que sí llegó. Además, lo vieron salir del local, pero no saben hacia dónde se fue o si lo hizo acompañado o no.