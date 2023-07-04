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Chanchamayo: reportan que un menor de edad desapareció mientras su madre cosechaba café en chacra

Rotafono de RPP | Sheila dejó a su menor hijo con la patrona de la chacra donde ella había iniciado a trabajar hace dos semanas, en el anexo Seis de Agosto, en la provincia de Chanchamayo, región Junín.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que la vieron, vestía un polo manga corta color rojo y pantalón azul.

La última vez que la vieron, vestía un polo manga corta color rojo y pantalón azul.

Sheila Peña, de 21 años,  se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su bebé de un año, Yeico Shingari Peña, quien desapareció el pasado 23 de abril en medio de la chacra del anexo 6 de agosto,  en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín.

Sheila empezó a trabajar en la cosecha de café desde hace dos semanas en el anexo Seis de Agosto y algunos días acudía con su único bebé, debido a que no tenía con quien dejarlo.

Sheila llevaba al pequeño hasta la chacra o lugares donde tenían que sacar los granos de café, pero aquel último jueves la dueña de la casa se ofreció a cuidar al bebé de Sheila, debido a que la zona donde cosecharían estaba llena de barro por las lluvias suscitadas en los últimos días.

Al promediar la una de la tarde, le informaron a Sheila que su hijo había desaparecido. Las personas que se encontraban con ella ayudaron a buscar al menor, pero no tuvieron éxito.

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Características del menor

Yeico Shingari tiene un año y siete meses de edad, contextura regular, ojos rasgados y cabellos castaños oscuros. La última vez que lo vieron, vestía un polo manga corta color rojo y pantalón azul. 

Sheila está muy preocupada, pues teme por la seguridad de su hijo e indica que no siente el apoyo de la policía. Por favor, si usted lo ha visto, comunicarse con 943 653 599.

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