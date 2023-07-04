Chiclayo: buscan a hombre de 66 años que desapareció tras viajar para un reencuentro de familiar

La última vez que se le vio vestido usaba un polo color celeste, pantalón y sandalias de color negros. Asimismo, llevaba una mochila de tela color negra consigo.
Jésica Fasabi Sangama se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su abuelito, Lider Sangama Cumapa, quien se perdió el pasado 30 de abril tras viajar desde Tarapoto a Lambayeque para encontrarse con un familiar.
Lider Sangama se iba a encontrar su hijo para, luego, viajar a Ecuador. El bus que abordó su familiar era de la empresa Universo, según cuenta Jesica.
Algunos testigos indicaron que vieron al adulto mayor bajar del bus al promediar las 9:30 a.m., pero luego de esperar unos minutos salió del terminal de Chiclayo.
Lider Sangama Cumapa tiene 66 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, ojos de color castaño oscuro, de cabello gris, nariz cóncava, tez trigueña.
La última vez que se le vio vestido usaba un polo color celeste, pantalón y sandalias de color negros. Asimismo, llevaba una mochila de tela color negra consigo.
Jesica refiere que su abuelo era una persona que no sabía leer ni escribir, por lo que temen que su búsqueda sea aún más difícil. Si usted lo ha visto, puede llamar al siguiente número: 918 034 877.
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