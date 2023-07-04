Chiclayo: continúa búsqueda de abuelito de 83 años que no sabe leer ni escribir

¿Cómo se perdió el señor Lider?



Lider Sangama Cumapa se perdió el pasado 30 de abril tras viajar desde Tarapoto, lugar donde vive, hasta Lambayeque para encontrarse con su hijo en el terminal de Chiclayo antes de viajar a Ecuador. El bus que abordó su familiar era de la empresa de transporte Universo, según cuenta Jesica.

Algunos testigos indicaron que vieron al adulto mayor bajar del bus al promediar las 9:30 a.m., pero luego de esperar unos minutos salió del terminal de Chiclayo.

La última vez que se le vio, el señor Lider Sangama usaba un polo color celeste, pantalón y sandalias de color negro. Asimismo, llevaba una mochila de tela color negra consigo. Además, el adulto mayor no sabe leer ni escribir. La familia pide que se intensifique la búsqueda del abuelito desaparecido por ello hace un llamado a la Policía Nacional de Nacional del Perú para que puedan brindar patrulleros y seguir buscando a Lider por las inmediaciones del mercado Modelo.



Si usted lo ha visto, puede llamar al siguiente número 918 034 877 o a la línea gratuita de la Policía Nacional al 114.