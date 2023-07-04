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Chiclayo: continúa búsqueda de abuelito de 83 años que no sabe leer ni escribir

Rotafono de RPP | Son 14 días de angustia. Lider Sangama se iba a encontrar con su hijo en el terminal de la ciudad de Chiclayo antes de viajar a Ecuador el pasado 30 de abril. Algunos testigos indicaron que vieron al adulto mayor en el mercado Modelo el último viernes.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Lider Sangama Cumapa tiene 66 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, ojos de color castaño oscuro, de cabello gris, nariz cóncava, tez trigueña.

Lider Sangama Cumapa tiene 66 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, ojos de color castaño oscuro, de cabello gris, nariz cóncava, tez trigueña.

Jésica Fasabi Sangama se comunicó con el Rotafono de RPP para reiterar el pedido de búsqueda de su abuelito Lider Sangama Cumapa, de 66 años, quien se perdió el pasado 30 de abril tras viajar desde Tarapoto a la región Lambayeque para encontrarse con un familiar. 

Jésica Fasabi Sangama contó que la última noticia que tuvieron de su abuelito es que lo vieron por el mercado Modelo, ubicado en el distrito de Chiclayo, el pasado viernes; sin embargo, cuando acudieron al lugar, no pudieron encontrarlo. 

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¿Cómo se perdió el señor Lider?

Lider Sangama Cumapa se perdió el pasado 30 de abril tras viajar desde Tarapoto, lugar donde vive, hasta Lambayeque para encontrarse con su hijo en el terminal de Chiclayo antes de viajar a Ecuador. El bus que abordó su familiar era de la empresa de transporte Universo, según cuenta Jesica. 

Algunos testigos indicaron que vieron al adulto mayor bajar del bus al promediar las 9:30 a.m., pero luego de esperar unos minutos salió del terminal de Chiclayo. 

La última vez que se le vio, el señor Lider Sangama usaba un polo color celeste, pantalón y sandalias de color negro. Asimismo, llevaba una mochila de tela color negra consigo. Además, el adulto mayor no sabe leer ni escribir. La familia pide que se intensifique la búsqueda del abuelito desaparecido por ello hace un llamado a la Policía Nacional de Nacional del Perú para que puedan brindar patrulleros y seguir buscando a Lider por las inmediaciones del mercado Modelo. 

Si usted lo ha visto, puede llamar al siguiente número 918 034 877 o a la línea gratuita de la Policía Nacional al 114. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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