Chiclayo: menor de 13 años desapareció tras ir a comprar a la bodega en José Leonardo Ortiz

Familia pide ayuda para encontrar a la joven

La familia de la niña perdida hace un pedido de ayuda a las autoridades correspondientes para que amplíen la búsqueda. Asimismo, solicita un apoyo a los vecinos de José Leonardo Ortiz y alrededores para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia que haya en la zona.

Royer Rioja señaló que no tiene idea dónde pueda estar su hermana y no sabe si está sola, acompañada o si ha sido secuestrada. Lo único que pudieron enterarse es por medio de unas de sus amigas que supuestamente se habría escapado con un hombre llamado Roger, pero desconocen su edad y no saben si es del todo cierto.

Esta última información lo saben porque una de las amistades de Luz Natalia lo mencionó en una conversación de Instagram, pero no saben más del tema. Por dicha razón, es fundamental que los efectivos policiales investiguen al respecto y puedan dar con el paradero de la ciudadana desaparecida.