Chiclayo: menor de 13 años desapareció tras ir a comprar a la bodega en José Leonardo Ortiz

Rotafono de RPP | Luz Natalia Rioja salió a comprar a una tienda cerca de su casa en el distrito de Chiclayo, en la región de Lambayeque el pasado martes 6 de enero y aún no regresa a su casa.
| | Victor Pacheco
La menor desaparecida se habría escapado con un sujeto desconocido

La menor desaparecida se habría escapado con un sujeto desconocido | Fuente: Rotafono

Royer Rioja se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hermana llamada Luz Natalia Rioja Rioja se encuentra desaparecida desde el pasado martes 6 de enero. La adolescente salió de su casa, ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque y se dirigió una bodega.

Aquel martes, la menor de 13 años salió de su vivienda al promediar las 4.30 p. m. sola rumbo a la tienda más cercana para comprar algunos productos. Al ver que no volvía, su madre se fue a buscarla, pero no la encontró, por más que continuó revisando por las calles aledañas.

Familia de la adolescentes piden apoyo con los videos de las cámaras de vigilancia

Familia de la adolescentes piden apoyo con los videos de las cámaras de vigilancia | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda para encontrar a la joven

La familia de la niña perdida hace un pedido de ayuda a las autoridades correspondientes para que amplíen la búsqueda. Asimismo, solicita un apoyo a los vecinos de José Leonardo Ortiz y alrededores para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia que haya en la zona.

Royer Rioja señaló que no tiene idea dónde pueda estar su hermana y no sabe si está sola, acompañada o si ha sido secuestrada. Lo único que pudieron enterarse es por medio de unas de sus amigas que supuestamente se habría escapado con un hombre llamado Roger, pero desconocen su edad y no saben si es del todo cierto.

Esta última información lo saben porque una de las amistades de Luz Natalia lo mencionó en una conversación de Instagram, pero no saben más del tema. Por dicha razón, es fundamental que los efectivos policiales investiguen al respecto y puedan dar con el paradero de la ciudadana desaparecida.

Características de la desaparecida

Luz Natalia Rioja Rioja es de tez blanca, boca grande, nariz aguileña, cabello de color negro, mide 1.50 metros de estatura y es de contextura delgada. Sobre su vestimenta, un polo de color blanco, pantalón jean de color azul y unas sandalias también azules.

Para cualquier tipo de información sobre la menor desaparecida pueden llamar al siguiente número: 967992860.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Lambayeque Chiclayo menor desaparecida adolescente desaparecida desaparecida rotafono
