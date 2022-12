Padre pide al Reniec acelerar trámites para repatriar el cuerpo de su hijo fallecido en Chile

Mira también Lurigancho: reportan fuerte incendio con explosiones se registra en Cerro Camote

Necesita apoyo del Reniec

El señor Gilver solicitó apoyo al Reniec porque dicha institución tiene documento de reconocimiento de huellas dactilares de su hijo, pero le dijeron que la respuesta tardará un aproximado de 30 días y no pueden estar tantos días con esa incertidumbre, ya que la familia está totalmente devastada y solo desean despedirse de Joel.

“Quiero pedir que me puedan ayudar a acelerar mis documentos que me piden en Arica, ya que mi hijo falleció allá y necesito las huellas dactilares para que nos puedan entregar el cuerpo allá en Arica. Me pueden ayudar a repatriar a mi hijo acá a Perú para darle su cristiana sepultura. Ayúdenme en este momento de tanto dolor”, sostuvo el padre de Joel Llacza.