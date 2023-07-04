Chimbote: buscan a adulto mayor de 66 años desaparecido hace 20 días

Miguel Ángel Martínez Elías, de 66 años, se encuentra desaparecido hace 20 días en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash. Sus familiares piden ayuda a las autoridades y a la comunidad para localizarlo.

El adulto mayor salió de su vivienda, situada en el asentamiento humano 15 de Abril, sin decir a dónde iba, pero hasta el momento no ha retornado a su hogar. Hecho que mantiene preocupada a su familia, según contó su sobrina Verónica Martínez.

Miguel Ángel vestía una casaca térmica de color verde, polo color rojo y un pantalón jean. Él se dedicaba a realizar trabajos eventuales como al pintado de casas y autos.

El adulto mayor es de tez mestiza, nariz convexa, cabello y ojos negros y boca mediana. Mide 1.7 metros y es de contextura delgada.

Cualquier información puede comunicarse con Verónica Martínez al siguiente número telefónico 907 188 276 o a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.