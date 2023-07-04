menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Chimbote: buscan a adulto mayor de 66 años desaparecido hace 20 días

Rotafono de RPP | Familiares de Miguel Ángel Martínez Elías piden el apoyo de las autoridades.
| | Laura Urbina Saldaña
Miguel Ángel vestía una casaca térmica de color verde, polo color rojo y un pantalón jean.

Miguel Ángel vestía una casaca térmica de color verde, polo color rojo y un pantalón jean. | Fuente: Rotafono

Miguel Ángel Martínez Elías, de 66 años, se encuentra desaparecido hace 20 días en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash. Sus familiares piden ayuda a las autoridades y a la comunidad para localizarlo.

El adulto mayor salió de su vivienda, situada en el asentamiento humano 15 de Abril, sin decir a dónde iba, pero hasta el momento no ha retornado a su hogar. Hecho que mantiene preocupada a su familia, según contó su sobrina Verónica Martínez.  

Miguel Ángel vestía una casaca térmica de color verde, polo color rojo y un pantalón jean. Él se dedicaba a realizar trabajos eventuales como al pintado de casas y autos.

El adulto mayor es de tez mestiza, nariz convexa, cabello y ojos negros y boca mediana. Mide 1.7 metros y es de contextura delgada.

Cualquier información puede comunicarse con Verónica Martínez al siguiente número telefónico 907 188 276 o a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

Te recomendamos
Rímac: piden que adulto mayor con mal en el corazón sea trasladado a Hospital Guillermo Almenara

Rímac: piden que adulto mayor con mal en el corazón sea trasladado a Hospital Guillermo Almenara

 Piura: dan cita a paciente de 90 años con cataratas en Hospital de Sullana

Piura: dan cita a paciente de 90 años con cataratas en Hospital de Sullana

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a adulto mayor Desaparece hombre de 66 años Rotafono Chimbote Áncash
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cercado de Lima: familia logra encontrar a mujer con esquizofrenia que se extravió al buscar a su madre

Cercado de Lima: familia logra encontrar a mujer con esquizofrenia que se extravió al buscar a su madre

 Callao: adulta mayor con alzhéimer desapareció hace más de 30 horas en la urbanización Bocanegra

Callao: adulta mayor con alzhéimer desapareció hace más de 30 horas en la urbanización Bocanegra

 San Mateo: piden ayuda para recuperar cadáveres de maestra y menor que cayeron al río Rímac

San Mateo: piden ayuda para recuperar cadáveres de maestra y menor que cayeron al río Rímac

 Independencia: adulta que padece esquizofrenia se perdió hace dos días tras ir a buscar a su mamá

Independencia: adulta que padece esquizofrenia se perdió hace dos días tras ir a buscar a su mamá
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot