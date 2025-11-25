menu
Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón

Rotafono de RPP | Angie Valeria Vásquez Huamán salió de su casa con dirección a su colegio el 19 de noviembre en Chincha, pero no ha regresado a su hogar. Su familia está preocupada por su situación de salud.
| | Laura Urbina Saldaña
El 25 de setiembre la menor fue operada de pecho abierto para un soplo cardíaco, su familia se encuentra preocupada y pide ayuda. | Fuente: Rotafono

Una familia busca a Angie Valeria Vásquez Huamán, una menor de 14 años, quien lleva seis días desaparecida en la provincia de Chincha, región Ica. Sus parientes piden ayuda, ya que la adolescente fue operada recientemente del corazón y requiere medicación para tratar la depresión y la ansiedad.

A través del Rotafono de RPP, desde Lima, María Fernández Arribasplata dijo que su sobrina fue vista por última vez el miércoles 19 de noviembre mientras se dirigía a su colegio Santa Ana de Chincha cuando vestía un buzo y casaca azul y unas zapatillas blancas.

La escolar salió a las 7:10 de la mañana de su vivienda, situada en el asentamiento humano Tupac Amaru zona B, con dirección a su centro educativo, pero no nunca llegó a su destino.

La familia ha reportado la desaparición de la menor en la comisaría e iniciado la búsqueda por toda la zona, pero aún no la encuentran, por eso piden la ayuda de la comunidad para que brinde alguna pista que pueda dar con su paradero.

El pasado 25 de setiembre la menor fue operada de pecho abierto para un soplo cardíaco que padecía. Su familia está desesperada, pues temen por la salud de la menor ya que toma sus medicamentos.

La estudiante es de tez negra, ojos castaños, boca mediana, nariz angular y cabello negro. Mide 1.5 metros y es de contextura gruesa. Tiene una cicatriz de operación de pecho abierto.

Cualquier información sobre la ubicación de la adolescente puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 925 557 954 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Escolar desaparecida Chincha Rotafono Buscan a adolescente operada Ica
