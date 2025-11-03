Chorrillos: adulto mayor de 87 años desapareció hace más de un día tras salir de su casa

¿Cómo desapareció el adulto mayor?

La ciudadana comentó que aquel día, Victor Castillo desayunó y estuvo en su casa, pero que al promediar las 2.00 p. m. salió rumbo a la casa de su tía, donde están sus otras nietas. Este hogar queda a dos cuadras, en la misma zona de Chorrillos y no tardaría ni 20 minutos en llegar.

Al parecer, se habría ido para almorzar y visitar a la familia, hábito que hacía constantemente. Sin embargo, aproximadamente a las 5.00 p. m. vinieron a la vivienda de Susana Castillo sus primos para preguntarle por el abuelo Victor, pues nunca llegó a su destino, noticia que alteró a todos.

Según indicó su otra nieta, Yuliana Davila Castillo, su abuelo solía caminar a menudo en la calle luego de comer, pero en esta ocasión no saben si fue así y se perdió. La familia ha recorridos las inmediaciones de Las Delicias de Villa, en comisarías y establecimientos cercanos, incluso en la morgue, pero no han tenido novedades al respecto.