Chorrillos: adulto mayor de 87 años desapareció hace más de un día tras salir de su casa

La familia de Victor Castillo Manrique se contactó con el Rotafono de RPP para reportar su desaparición desde la tarde de este último domingo 2 de noviembre, tras salir de su vivienda ubicada en la ercera zona del asentamiento humano Las Delicias de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos.
Su nieta Susana Castillo Villalba hace esta solicitud de ayuda para que la policía amplíe la búsqueda de su abuelo en distintas zonas de Chorrillos y distritos aledaños. Asimismo, exhorta a que vecinos y negocios de alrededores colaboren y entreguen los videos de las cámaras de vigilancia.
Esta es la última foto que la familia tiene de Victor Castillo y fue captada por un vecino | Fuente: Rotafono
La ciudadana comentó que aquel día, Victor Castillo desayunó y estuvo en su casa, pero que al promediar las 2.00 p. m. salió rumbo a la casa de su tía, donde están sus otras nietas. Este hogar queda a dos cuadras, en la misma zona de Chorrillos y no tardaría ni 20 minutos en llegar.
Al parecer, se habría ido para almorzar y visitar a la familia, hábito que hacía constantemente. Sin embargo, aproximadamente a las 5.00 p. m. vinieron a la vivienda de Susana Castillo sus primos para preguntarle por el abuelo Victor, pues nunca llegó a su destino, noticia que alteró a todos.
Según indicó su otra nieta, Yuliana Davila Castillo, su abuelo solía caminar a menudo en la calle luego de comer, pero en esta ocasión no saben si fue así y se perdió. La familia ha recorridos las inmediaciones de Las Delicias de Villa, en comisarías y establecimientos cercanos, incluso en la morgue, pero no han tenido novedades al respecto.
El adulto mayor lleva perdido más de 24 horas | Fuente: Rotafono
El señor de 87 años tiene problemas auditivos, ya que no escucha muy bien y sus nietas exigen apoyo de las autoridades para poder hallarlo cuanto antes. Sus familiares se han organizado para buscarlo con sus vehículos por diversos lados de Chorrillos.
Victor Castillo Manrique tiene los ojos negros, el cabello canoso, mide 1.55 metros de estatura y posee contextura delgada. Sobre su vestimenta, el anciano portaba una polera ploma, un pantalón del mismo color y unas zapatillas también plomas. Además, posee un bigote también canoso y unos lunares en su cara.
Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 991977190 o al 993883362.
