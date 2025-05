Chorrillos: adulto mayor lleva desaparecido hace 10 meses tras salir al mercado [VIDEO]

Familia lo ha buscado por varios lados

Han pasado poco más de 10 meses y la situación no ha cambiado; todo sigue igual. No hay pistas sobre su posible paradero y la policía no ha hallado nada nuevo. Por dicha razón, su familia exige a las autoridades que sigan investigando, ya que tienen la esperanza de encontrarlo. Lo han buscado en distintos hospitales y en la Morgue de Lima, pero no lo encontraron.

La señora Rosa dijo que toda la familia está desesperada, pues solía irse al mercado constantemente y nunca le había pasado nada. Por otro lado, confirmó que la policía cerró el caso y ya dejó de buscarlo. "Ustedes ya me han ayudado antes, pero estamos desesperados", comentó.