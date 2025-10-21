Chorrillos: buscan a escolar de 15 años que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Fabiano Rodrigo Malmaceda Zúñiga, un escolar de 15 años, se encuentra desaparecido, luego de que saliera esta mañana de su vivienda para dirigirse a su colegio, en el distrito limeño de Chorrillos.

A través del Rotafono de RPP, Fabiola Zúñiga contó que su hijo salió de su casa alrededor de las 6:50 de la mañana y dejó una nota de despedida, indicando que no se sentía bien y no quería avergonzar a nadie.

En el transcurso del día, la madre de familia dijo que han revisado las cámaras de video y se ha confirmado que el joven abordó un bus del Metropolitano con destino al centro de Lima.

La madre pide ayuda a la ATU para que puedan verificar en las cámaras del Metropolitano dónde pudo haber bajado.