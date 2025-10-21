menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Chorrillos: buscan a escolar de 15 años que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Rotafono de RPP | El adolescente Fabiano Malmaceda dejó una nota de despedida, indicando que no se sentía bien y no quería avergonzar a nadie, según informó su madre.
| | Laura Urbina Saldaña
El estudiante vestía un pantalón, una polera y zapatillas de color negro. Además, usa lentes.

El estudiante vestía un pantalón, una polera y zapatillas de color negro. Además, usa lentes. | Fuente: Rotafono

Fabiano Rodrigo Malmaceda Zúñiga, un escolar de 15 años, se encuentra desaparecido, luego de que saliera esta mañana de su vivienda para dirigirse a su colegio, en el distrito limeño de Chorrillos.

A través del Rotafono de RPP, Fabiola Zúñiga contó que su hijo salió de su casa alrededor de las 6:50 de la mañana y dejó una nota de despedida, indicando que no se sentía bien y no quería avergonzar a nadie.

En el transcurso del día, la madre de familia dijo que han revisado las cámaras de video y se ha confirmado que el joven abordó un bus del Metropolitano con destino al centro de Lima.

La madre pide ayuda a la ATU para que puedan verificar en las cámaras del Metropolitano dónde pudo haber bajado. 

Te recomendamos
San Martín de Porres: adulto mayor con demencia que desapareció tras salir de su casa

San Martín de Porres: adulto mayor con demencia que desapareció tras salir de su casa

 San Miguel: familia pide ayuda para encontrar a gatito Hans

San Miguel: familia pide ayuda para encontrar a gatito Hans

Características de escolar

Fabiano Malmaceda es de tez trigueña, cabello negro, cara larga, boca grande y nariz aguileña. Mide 1.68 metros y es de contextura delgada.

Al momento de su desaparición, el estudiante vestía un pantalón, una polera y zapatillas de color negro y usa lentes.

Cualquier información sobre el paradero de Fabiano Malmaceda, puede comunicarse con su madre Fabiola Zúñiga al siguiente número telefónico 980 608 427 o llamar al 114 de la Policía Nacional

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a menor de 15 años Buscan a escolar Rotafono Chorrillos Lima Policía Nacional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Santa Anita: madre de familia reporta que se llevaron a su hija de 13 años hace tres días

Santa Anita: madre de familia reporta que se llevaron a su hija de 13 años hace tres días

 San Martín de Porres: adulto mayor con demencia que desapareció tras salir de su casa

San Martín de Porres: adulto mayor con demencia que desapareció tras salir de su casa

 Junín: buscan a maestra que desapareció en el Vraem cuando se dirigía a su casa

Junín: buscan a maestra que desapareció en el Vraem cuando se dirigía a su casa

 Arequipa: piden ayuda para recuperar cadáver de obrero que cayó al mar de Chala

Arequipa: piden ayuda para recuperar cadáver de obrero que cayó al mar de Chala
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot