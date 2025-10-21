Chorrillos: buscan a escolar de 15 años que desapareció cuando se dirigía a su colegio

El estudiante vestía un pantalón, una polera y zapatillas de color negro. Además, usa lentes. | Fuente: Rotafono
Fabiano Rodrigo Malmaceda Zúñiga, un escolar de 15 años, se encuentra desaparecido, luego de que saliera esta mañana de su vivienda para dirigirse a su colegio, en el distrito limeño de Chorrillos.
A través del Rotafono de RPP, Fabiola Zúñiga contó que su hijo salió de su casa alrededor de las 6:50 de la mañana y dejó una nota de despedida, indicando que no se sentía bien y no quería avergonzar a nadie.
En el transcurso del día, la madre de familia dijo que han revisado las cámaras de video y se ha confirmado que el joven abordó un bus del Metropolitano con destino al centro de Lima.
La madre pide ayuda a la ATU para que puedan verificar en las cámaras del Metropolitano dónde pudo haber bajado.
Fabiano Malmaceda es de tez trigueña, cabello negro, cara larga, boca grande y nariz aguileña. Mide 1.68 metros y es de contextura delgada.
Al momento de su desaparición, el estudiante vestía un pantalón, una polera y zapatillas de color negro y usa lentes.
Cualquier información sobre el paradero de Fabiano Malmaceda, puede comunicarse con su madre Fabiola Zúñiga al siguiente número telefónico 980 608 427 o llamar al 114 de la Policía Nacional.
