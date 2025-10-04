Chorrillos: familia busca a hombre de 50 años que desapareció tras salir de casa

Angel Taipe Quispe tiene 50 años, mide 1.59 metros, es de contextura delgada, nariz recta, tez trigueña, ojos y cabellos color castaño.
María Antonieta Taype Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su hermano, Ángel Taipe Quispe, de quien no se tiene información desde el pasado 24 de agosto, cuando salió de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos.
El hecho se dio cuando el hombre, de 50 años, salió de su casa, en la calle El Milagro, luego de una discusión familiar, según comentó la hija de María Antonieta.
Ángel Taipe Quispe tiene 50 años, mide 1.59 metros, es de contextura delgada, nariz recta, tez trigueña, ojos y cabellos color castaño. La última vez que fue visto, vestía una casaca reversible de colores azul y amarillo, pantalón jean celeste y zapatillas. El hombre sufre de diabetes y parálisis.
Hace aproximadamente quince días, una vecina indicó que vio al hombre deambulando y desorientado por el grifo de La Chira. Otros testigos indican que lo han visto golpeado.
La familia pide ayuda a la Policía y a la población, para que puedan encontrar a Ángel Taipe, pues temen por su estado de salud.
Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número: 902 951 348.
