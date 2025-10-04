menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Chorrillos: familia busca a hombre de 50 años que desapareció tras salir de casa

Rotafono de RPP | Testigos señalan que lo vieron desorientado deambulando por las calles.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Angel Taipe Quispe tiene 50 años, mide 1.59 metros, es de contextura delgada, nariz recta, tez trigueña, ojos y cabellos color castaño.

Angel Taipe Quispe tiene 50 años, mide 1.59 metros, es de contextura delgada, nariz recta, tez trigueña, ojos y cabellos color castaño.

María Antonieta Taype Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su hermano, Ángel Taipe Quispe, de quien no se tiene información desde el pasado 24 de agosto, cuando salió de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos.

El hecho se dio cuando el hombre, de 50 años, salió de su casa, en la calle El Milagro, luego de una discusión familiar, según comentó la hija de María Antonieta. 

Te recomendamos
Callao: padre busca a su hijo que desapareció hace tres días tras salir de su casa

Callao: padre busca a su hijo que desapareció hace tres días tras salir de su casa

 Barranco: familiares encuentran a joven que desapareció hace seis días

Barranco: familiares encuentran a joven que desapareció hace seis días

Características del desaparecido

Ángel Taipe Quispe tiene 50 años, mide 1.59 metros, es de contextura delgada, nariz recta, tez trigueña, ojos y cabellos color castaño. La última vez que fue visto, vestía una casaca reversible de colores azul y amarillo, pantalón jean celeste y zapatillas. El hombre sufre de diabetes y parálisis.

Hace aproximadamente quince días, una vecina indicó que vio al hombre deambulando y desorientado por el grifo de La Chira. Otros testigos indican que lo han visto golpeado.

La familia pide ayuda a la Policía y a la población, para que puedan encontrar a Ángel Taipe, pues temen por su estado de salud.

Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número: 902 951 348.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido casa Rotafono Chorrillos
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Callao: padre busca a su hijo de 15 años que desapareció con una escolar hace cinco días

Callao: padre busca a su hijo de 15 años que desapareció con una escolar hace cinco días

 Lima: piden donadores de sangre para joven víctima de ataque con fuego

Lima: piden donadores de sangre para joven víctima de ataque con fuego

 Ucayali: piden vuelo humanitario para trasladar a 207 pobladores de Purús varados en Pucallpa hace 75 días

Ucayali: piden vuelo humanitario para trasladar a 207 pobladores de Purús varados en Pucallpa hace 75 días

 Junín: familia busca a albañil de 45 años que desapareció tras salir de su casa

Junín: familia busca a albañil de 45 años que desapareció tras salir de su casa
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot