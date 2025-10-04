Chorrillos: familia busca a hombre de 50 años que desapareció tras salir de casa

Características del desaparecido

Ángel Taipe Quispe tiene 50 años, mide 1.59 metros, es de contextura delgada, nariz recta, tez trigueña, ojos y cabellos color castaño. La última vez que fue visto, vestía una casaca reversible de colores azul y amarillo, pantalón jean celeste y zapatillas. El hombre sufre de diabetes y parálisis.

Hace aproximadamente quince días, una vecina indicó que vio al hombre deambulando y desorientado por el grifo de La Chira. Otros testigos indican que lo han visto golpeado.

La familia pide ayuda a la Policía y a la población, para que puedan encontrar a Ángel Taipe, pues temen por su estado de salud.

Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número: 902 951 348.