Chorrillos: familiares encontraron a joven de 18 años que estuvo desaparecido durante dos días

Jeanpierre Velayarce Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su primo Miguel Ángel Vivanco Aliaga, de 18 años, un paciente psiquiátrico, ya volvió a su hogar, luego de estar dos días desaparecido tras salir de su vivienda en el distrito limeño de Chorrillos.



Hoy muy temprano, los vigilantes de la urbanización Los Cedros, vieron al joven deambulando por las calles de Chorrillos, al parecer tratando de volver a su hogar y lo ayudaron en el retorno a su casa.

La familia se encuentra feliz y agradeció al Rotafono de RPP, ya que la difusión del caso movilizó a los agentes de la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana y a los vecinos a interesarse en la búsqueda.

“Muchas gracias al Rotafono por la difusión del caso de mi primo. Estamos muy felices, él ya está con nosotros. La policía se ha movido gracias a ustedes. (...) Al tener problemas psicológicos/psiquiátricos intentó volver y los vigilantes lo encontraron en el camino y lo trajeron a casa. Al parecer llegó hasta San Martín de Porres, Caqueta”, afirmó Jeanpierre.