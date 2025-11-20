menu
Chorrillos: familiares encontraron a joven de 18 años que estuvo desaparecido durante dos días

Rotafono de RPP | Los vigilantes de la urbanización Los Cedros hallaron hoy al joven Miguel Ángel Vivanco deambulando por las calles de Chorillos, luego de que sus parientes pidieran ayuda.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Miguel Ángel Vivanco tiene 18 años, mide 1.75 metros, es de contextura delgada, tez blanca, de ojos y cabellos castaños oscuros y nariz de tipo aguileña.

Jeanpierre Velayarce Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su primo Miguel Ángel Vivanco Aliaga, de 18 años, un paciente psiquiátrico, ya volvió a su hogar, luego de estar dos días desaparecido tras salir de su vivienda en el distrito limeño de Chorrillos

Hoy muy temprano, los vigilantes de la urbanización Los Cedros, vieron al joven deambulando por las calles de Chorrillos, al parecer tratando de volver a su hogar y lo ayudaron en el retorno a su casa. 

La familia se encuentra feliz y agradeció al Rotafono de RPP, ya que la difusión del caso movilizó a los agentes de la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana y a los vecinos a interesarse en la búsqueda. 

“Muchas gracias al Rotafono por la difusión del caso de mi primo. Estamos muy felices, él ya está con nosotros. La policía se ha movido gracias a ustedes. (...) Al tener problemas psicológicos/psiquiátricos intentó volver y los vigilantes lo encontraron en el camino y lo trajeron a casa. Al parecer llegó hasta San Martín de Porres, Caqueta”, afirmó Jeanpierre. 

¿Cómo desapareció Miguel Ángel Vivan Aliaga?

Jeanpierre contó que su primo salió de su casa, situada en la urbanización Los Cedros, este último martes 18 de noviembre, al promediar las 10 de la mañana, y no avisó a nadie. Con el pasar de los minutos, sus parientes iniciaron la búsqueda, pero no tuvieron éxito. 

Miguel Ángel viajó con su padre de Estados Unidos a la ciudad de Lima hace tres semanas a visitar a sus familiares y no conoce las calles de la capital.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

