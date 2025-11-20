Chorrillos: familiares encontraron a joven de 18 años que estuvo desaparecido durante dos días

Miguel Ángel Vivanco tiene 18 años, mide 1.75 metros, es de contextura delgada, tez blanca, de ojos y cabellos castaños oscuros y nariz de tipo aguileña.
Jeanpierre Velayarce Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su primo Miguel Ángel Vivanco Aliaga, de 18 años, un paciente psiquiátrico, ya volvió a su hogar, luego de estar dos días desaparecido tras salir de su vivienda en el distrito limeño de Chorrillos.
Hoy muy temprano, los vigilantes de la urbanización Los Cedros, vieron al joven deambulando por las calles de Chorrillos, al parecer tratando de volver a su hogar y lo ayudaron en el retorno a su casa.
La familia se encuentra feliz y agradeció al Rotafono de RPP, ya que la difusión del caso movilizó a los agentes de la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana y a los vecinos a interesarse en la búsqueda.
“Muchas gracias al Rotafono por la difusión del caso de mi primo. Estamos muy felices, él ya está con nosotros. La policía se ha movido gracias a ustedes. (...) Al tener problemas psicológicos/psiquiátricos intentó volver y los vigilantes lo encontraron en el camino y lo trajeron a casa. Al parecer llegó hasta San Martín de Porres, Caqueta”, afirmó Jeanpierre.
Jeanpierre contó que su primo salió de su casa, situada en la urbanización Los Cedros, este último martes 18 de noviembre, al promediar las 10 de la mañana, y no avisó a nadie. Con el pasar de los minutos, sus parientes iniciaron la búsqueda, pero no tuvieron éxito.
Miguel Ángel viajó con su padre de Estados Unidos a la ciudad de Lima hace tres semanas a visitar a sus familiares y no conoce las calles de la capital.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.