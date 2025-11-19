menu
Chorrillos: familiares piden ayuda para encontrar a joven de 18 años que escapó de su casa

Rotafono de RPP | Miguel Ángel Vivanco Aliaga, de 18 años, un paciente psiquiátrico, llegó hace tres semanas de Estados Unidos y no conoce las calles de Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Miguel Ángel Vivanco Aliaga tiene 18 años, mide 1.75 metros, de contextura delgada, tez blanca, de ojos y cabellos castaños oscuros y nariz de tipo aguileña.

Miguel Ángel Vivanco Aliaga tiene 18 años, mide 1.75 metros, de contextura delgada, tez blanca, de ojos y cabellos castaños oscuros y nariz de tipo aguileña.

Jeanpierre Velayarce Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su primo Miguel Ángel Vivanco Aliaga, de 18 años, un paciente psiquiátrico que se escapó de su vivienda, el 18 de noviembre, ubicada en el distrito limeño de los Chorrillos.  

Jeanpierre cuenta que su primo salió de su casa, situada en la urbanización Los Cedros, este último martes, al promediar de las 10 de la mañana, y no avisó a nadie. Con el pasar de los minutos, sus parientes iniciaron la búsqueda, pero no tuvieron éxito. 

Miguel Ángel viajó con su padre de Estados Unidos a la ciudad de Lima hace tres semanas a visitar a sus familiares y no conoce las calles de la capital. 

La familia se encuentra preocupada porque el joven necesita ser encontrado cuanto antes debido a que recibe su medicación diaria. 

“ Él tiene 18 años. Es un paciente psicológico y psiquiátrico. Ha estado medicado. Salió sin rumbo, sin dinero, solo con su DNI. (...) Pedimos apoyo. Ya se le hizo una denuncia a la policía. Lo hemos buscado por lugares cercanos de la casa. Todo esto ha sucedido en Chorrillos, Cedros de Villa, pero aún no tenemos información alguna.”, afirmó JeanPierre Velayarce Sánchez, primo del desaparecido. 

Miguel Ángel Vivanco tiene 18 años, mide 1.75 metros, es de contextura delgada, tez blanca, de ojos y cabellos castaños oscuros y nariz de tipo aguileña. 
La última vez que lo vieron salir de su vivienda, a través de las cámaras de seguridad, Miguel Angel vestía una polera roja, un polo negro y pantalón jean. 

Si usted lo ha visto, por favor llamar al número de la policía al 114 o a escribir al número del Rotafono 999 001 800. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

