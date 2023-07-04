Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

Una familia pide ayuda a la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra del Perú para que busquen al adolescente venezolano Emir Vásquez Guaraco, de 17 años, quien desapareció el último sábado 24 de enero en la playa La Chira, tras ser arrastrado por el fuerte oleaje, en el distrito limeño de Chorrillos.

Gloria del Carmen Guaraco se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el apoyo de las autoridades, a fin de ubicar a su hijo, quien ingresó al mar junto con sus compañeros tras finalizar el entrenamiento de vóley antes del mediodía.

Al subir la marea, sus amigos salieron del mar, pero él no pudo debido a un calambre muscular y fue arrastrado por la corriente marina.

“Necesitamos apoyo para la búsqueda. La Policía de Salvataje ha buscado, pero necesito el apoyo aéreo y acuático”, expresó Gloria del Carmen Guaraco.

Padres piden apoyo

Emir Vásquez mide 1.80 metros, es de cabello negro y de tez clara. El menor vestía un short celeste con negro y plomo. Sus padres se encuentran desesperados y piden el apoyo del gobierno peruano para encontrarlo ya sea con vida o no.

Cualquier información puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 921 715 068.