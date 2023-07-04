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Chorrillos: piden ayuda para encontrar a joven estudiante de Medicina desaparecido en playa La Chira

Rotafono de RPP | La familia de Edgar Ibrahim Hernández Gala, de 20 años, solicita el apoyo de la Policía de Salvataje para que realicen las labores de búsqueda en la playa La Chira, en el distrito limeño de Chorrillos.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia pide apoyo a la Policía Nacional y a la Marina de Guerra para que se inicie la búsqueda en el mar.

La familia pide apoyo a la Policía Nacional y a la Marina de Guerra para que se inicie la búsqueda en el mar.

El joven estudiante de Medicina, Edgar Ibrahim Hernández Gala, de 20 años, desapareció la madrugada del viernes 26 de junio en la playa La Chira, en el distrito limeño de Chorrillos. A través del Rotafono de RPP, la familia pide la ayuda de las autoridades para que se realicen las labores de búsqueda.

Edgar Hernández estuvo con un amigo bebiendo en un bar de Los Cedros de Villa, luego él y su acompañante tomaron un taxi y se fueron a la playa, donde desapareció aproximadamente a la 1:00 a.m., según contó Melanie Gala, prima del universitario.

Según el testimonio de la prima del desaparecido, ambos jóvenes se hallaban en estado de ebriedad, una condición que, según denuncia, fue advertida por el personal de Serenazgo presente en la zona. 

La familia pide apoyo a la Policía Nacional y a la Marina de Guerra para que se inicie la búsqueda en el mar. Así como el apoyo de drones para que puedan ubicarlo.

“Estamos en esa búsqueda y queremos, a través de su medio, hacer extensiva esta alerta por si mi sobrino puede estar por ahí”, expresaron los parientes.  

Edgar Hernández es buscado por sus familiares en la playa La Chira.

Edgar Hernández es buscado por sus familiares en la playa La Chira. | Fuente: Rotafono

Aunque ya se ha formalizado la denuncia y se ha emitido una nota de alerta, los familiares expresaron su preocupación y malestar ante la falta de cooperación de las autoridades para realizar las labores de búsqueda en el mar y zonas aledañas.

El joven es de tez trigueña, cabello negro, boca mediana y ojos negros. Mide 1.70 metros y es de contextura delgada. Llevaba un polo negro y ropa interior.

En la orilla de la playa se encontró su vestimenta. Cualquier información sobre la ubicación de Edgar Hernández Gala, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 964 905 003 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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