Chorrillos: piden ayuda para encontrar a joven estudiante de Medicina desaparecido en playa La Chira

El joven estudiante de Medicina, Edgar Ibrahim Hernández Gala, de 20 años, desapareció la madrugada del viernes 26 de junio en la playa La Chira, en el distrito limeño de Chorrillos. A través del Rotafono de RPP, la familia pide la ayuda de las autoridades para que se realicen las labores de búsqueda.

Edgar Hernández estuvo con un amigo bebiendo en un bar de Los Cedros de Villa, luego él y su acompañante tomaron un taxi y se fueron a la playa, donde desapareció aproximadamente a la 1:00 a.m., según contó Melanie Gala, prima del universitario.

Según el testimonio de la prima del desaparecido, ambos jóvenes se hallaban en estado de ebriedad, una condición que, según denuncia, fue advertida por el personal de Serenazgo presente en la zona.

La familia pide apoyo a la Policía Nacional y a la Marina de Guerra para que se inicie la búsqueda en el mar. Así como el apoyo de drones para que puedan ubicarlo.

“Estamos en esa búsqueda y queremos, a través de su medio, hacer extensiva esta alerta por si mi sobrino puede estar por ahí”, expresaron los parientes.