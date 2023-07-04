Chorrillos: Policía encontró a hombre con discapacidad intelectual que desapareció tras acudir a cita médica

Axel Jean Pierre Dionicio Ponciano mide 1.70 metros, de contextura gruesa, cabello negro corto, tiene ojos achinados y lleva colgado su carné del Conadis.
Lizbeth Dionicio se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su hermano Axel Jean Pierre Dionicio Ponciano, de 33 años, fue encontrado, tras haber estado perdido desde el pasado 16 de abril, cuando acudió a una cita médica en Santa Anita.
Lizbeth contó que agentes policiales lo encontraron la mañana de ayer, viernes, deambulando en la zona conocida como Los Pantanos de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos.
“Muchas gracias por su ayuda, hoy trajeron a mi hermano. Los oficiales de Policía lo han encontrado por el distrito de Chorrillos, en los Pantanos de Villa”, afirmó.
Según Lizbeth, el incidente ocurrió cuando se separó de su hermano al intentar abordar el transporte público en el puente Pino para dirigirse a su casa, luego de salir del Hospital Hermilio Valdizán en Santa Anita.
Axel Jean Pierre tiene la condición de discapacidad intelectual y esquizofrenia, lo que dificulta que pueda orientarse o comunicarse con las personas. “Mi hermano no pronuncia bien las palabras y no sabe leer ni escribir”, precisó.
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