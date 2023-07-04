Cieneguilla: buscan a adolescente de 15 años que desapareció hace cuatro días

Analy Díaz Alvarado se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para localizar a su hija Milagros Ilusión Huaranga Díaz, de 15 años, quien desapareció el lunes 29 de diciembre, en el distrito limeño de Cieneguilla.

Las autoridades presumen que la menor se fue de casa luego de que fuera captada por un hombre mayor a través de redes sociales, según dijo la madre de familia.

La señora Analy Díaz comentó que su familia salió a laborar temprano por la mañana, dejando a su hija en su vivienda, quien le dijo que quería preparar una torta. Sin embargo, al regresar por la tarde, la mujer descubrió que su hija ya no se encontraba en su hogar, situado cerca del paradero 20 en Cieneguilla.

La señora Analy Díaz denunció el hecho ante la comisaría de Cieneguilla, donde los efectivos policiales revisan los mensajes de redes sociales para determinar la identidad del hombre con el que la menor mantenía comunicación.

Características de Milagros

La menor dejó el celular y no se conoce cómo vestía. Milagros Huaranga es de contextura delgada, mide aproximadamente de 1.56 metros, es de tez trigueña, ojos jalados, cabello largo negro. Además, tiene una discapacidad física en una de sus piernas.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con su madre Analy Díaz al siguiente número telefónico 947 930 208 o llamar a la línea gratuita al 114 de la Policía Nacional.