Ciudadano espera operación a la cadera desde hace cuatro meses

No hay respuesta del Hospital

“Hasta el momento, simplemente no se comunican conmigo, no me llaman, no me dan una fecha exacta para mi operación. Cuando llamo me dicen que siga esperando. Voy a las oficinas y no me atienden, me dicen que siga esperando”, denunció el afectado a través de RPP Noticias.

Fernando Bustillos mostró su preocupación, ya que sus papeles preoperativos tienen una vigencia de tres meses. En caso estos documentos se venzan, él tendrá que realizar otra vez los trámites; lo que significa que podría pasar otros varios meses en la incertidumbre y su salud podría agravarse.