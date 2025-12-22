Comas: adulto de 38 años con esquizofrenia está desaparecido hace cuatro días

Jaime Frias se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hijo llamado Gianfranco Frias Ruiz se encuentra desaparecido desde el último viernes 19 de diciembre, tras escaparse de su vivienda ubicada en la cuadra 1 de la calle José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de Comas.

Su padre contó que su hijo suele salir de su casa cuando no está medicado y que eso ocurrió en esta oportunidad. Y es que se marchó a la calle hacia rumbo desconocido al promediar las 3.00 p. m. y a la fecha de hoy, lunes 22 de diciembre no aparece. Lo único que saben es que le llamó a su abuela el domingo, pero no dijo nada relevante.

Su familia está desesperada y necesita encontrarlo lo antes posible debido a que necesita tomar sus medicamentos y continuar un tratamiento. Asimismo, piden ayuda a la policías y demás entidades respectivas para que aumenten la búsqueda y revisen los videos de las cámaras de vigilancia.