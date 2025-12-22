menu
Comas: adulto de 38 años con esquizofrenia está desaparecido hace cuatro días

Rotafono de RPP | El padre de Gianfranco Frias contó que un grupo de delincuentes lo llamaron diciéndole que tenían a su hijo y le pidieron dinero para entregárselo.
| | Victor Pacheco
Él es el ciudadano desaparecido en Comas desde el último viernes 19

Él es el ciudadano desaparecido en Comas desde el último viernes 19 | Fuente: Rotafono

Jaime Frias se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hijo llamado Gianfranco Frias Ruiz se encuentra desaparecido desde el último viernes 19 de diciembre, tras escaparse de su vivienda ubicada en la cuadra 1 de la calle José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de Comas.

Su padre contó que su hijo suele salir de su casa cuando no está medicado y que eso ocurrió en esta oportunidad. Y es que se marchó a la calle hacia rumbo desconocido al promediar las 3.00 p. m. y a la fecha de hoy, lunes 22 de diciembre no aparece. Lo único que saben es que le llamó a su abuela el domingo, pero no dijo nada relevante.

Su familia está desesperada y necesita encontrarlo lo antes posible debido a que necesita tomar sus medicamentos y continuar un tratamiento. Asimismo, piden ayuda a la policías y demás entidades respectivas para que aumenten la búsqueda y revisen los videos de las cámaras de vigilancia.

La familia ha puesto la denuncia en la comisaría respectiva de Comas

La familia ha puesto la denuncia en la comisaría respectiva de Comas | Fuente: Rotafono

Criminales llamaron al padre de familia

Lo preocupante sobre la desaparición de su hijo es que estos días el señor Jaime recibió una llamada en la que le dijeron que lo tenían secuestrado. Además, le pidieron un monto económico para entregárselo y que pertenecían a un grupo criminal llamado "Los Lobos".

Sin embargo, lo bloquearon y no supo más de ellos, y eso lo tiene sumamente preocupado aturdido, pues no ha sabido más de su hijo; tampoco sabe dónde puede estar. Por más que preguntó a los vecinos y buscado por los alrededores de su casa, no ha encontrado pista alguna.

El padre de familia dijo que hay varias personas con esquizofrenia perdidos en la calle

El padre de familia dijo que hay varias personas con esquizofrenia perdidos en la calle | Fuente: Rotafono

Características del desaparecido

Sobre las características del ciudadano desaparecido, su tez es trigueña, tiene los ojos y el cabello de color negro, con boca grande, la nariz aguileña, mide 1.70 metros de estatura y contextura delgada. 

Sobre su vestimenta, portaba con una gorra de color negro, un polo melón, un jean de color marrón y botines también marrones. Además, posee un tatuaje al lado posterior derecho de su oreja.

Para cualquier tipo de comunicación sobre Gianfranco Frias, pueden comunicarse al siguiente número: 924903571.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
desaparecido adulto desaparecido Comas rotafono
