Comas: adulto de 38 años con esquizofrenia está desaparecido hace cuatro días

Él es el ciudadano desaparecido en Comas desde el último viernes 19 | Fuente: Rotafono
Jaime Frias se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hijo llamado Gianfranco Frias Ruiz se encuentra desaparecido desde el último viernes 19 de diciembre, tras escaparse de su vivienda ubicada en la cuadra 1 de la calle José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de Comas.
Su padre contó que su hijo suele salir de su casa cuando no está medicado y que eso ocurrió en esta oportunidad. Y es que se marchó a la calle hacia rumbo desconocido al promediar las 3.00 p. m. y a la fecha de hoy, lunes 22 de diciembre no aparece. Lo único que saben es que le llamó a su abuela el domingo, pero no dijo nada relevante.
Su familia está desesperada y necesita encontrarlo lo antes posible debido a que necesita tomar sus medicamentos y continuar un tratamiento. Asimismo, piden ayuda a la policías y demás entidades respectivas para que aumenten la búsqueda y revisen los videos de las cámaras de vigilancia.
La familia ha puesto la denuncia en la comisaría respectiva de Comas | Fuente: Rotafono
Lo preocupante sobre la desaparición de su hijo es que estos días el señor Jaime recibió una llamada en la que le dijeron que lo tenían secuestrado. Además, le pidieron un monto económico para entregárselo y que pertenecían a un grupo criminal llamado "Los Lobos".
Sin embargo, lo bloquearon y no supo más de ellos, y eso lo tiene sumamente preocupado aturdido, pues no ha sabido más de su hijo; tampoco sabe dónde puede estar. Por más que preguntó a los vecinos y buscado por los alrededores de su casa, no ha encontrado pista alguna.
El padre de familia dijo que hay varias personas con esquizofrenia perdidos en la calle | Fuente: Rotafono
Sobre las características del ciudadano desaparecido, su tez es trigueña, tiene los ojos y el cabello de color negro, con boca grande, la nariz aguileña, mide 1.70 metros de estatura y contextura delgada.
Sobre su vestimenta, portaba con una gorra de color negro, un polo melón, un jean de color marrón y botines también marrones. Además, posee un tatuaje al lado posterior derecho de su oreja.
Para cualquier tipo de comunicación sobre Gianfranco Frias, pueden comunicarse al siguiente número: 924903571.
