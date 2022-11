Comas: reparan poste de alumbrado público que estaba a punto de colapsar tras alerta de vecinos

Llegó la solución

Este último miércoles 25, personas de la empresa eléctrica se acercaron a la vivienda de la señora para arreglar la estructura. "Ya han venido a realizar los trabajos para el poste que está mal, con sus maquinarias y ya están trabajando", indicó la sobrina de la denunciante.

Esta joven señaló que faltaba que la empresa Enel Perú acuda al lugar para terminar de colocar los cables y de esta manera completar la reparación del poste. Eso sucedió rápidamente y la columna de cemento fue puesto verticalmente otra vez. Esto respuesta a los vecinos se dio luego de que RPP Noticias diera a conocer esta problemática a través del Rotafono.

"Mi solicitud ha sido atendida por la empresa Enel. He estado muy desorientada y a veces uno como ciudadano no sabe a quién acudir. Hay empresas que no nos hacen caso y tenemos que hacer bulla. Muchas gracias de parte de mis vecinos y de mi familia. Nos cambiaron el poste el 25 de octubre y hoy por hoy estamos más tranquilos. Para mí era muy perjudicial y tenía mucho susto de que pase alguna desgracia", sostuvo la Sra. Milagros García.