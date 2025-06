Comas: buscan a adulto mayor con Alzheimer que desapareció hace seis días

Felipe Segura Vásquez, de 65 años, diagnosticado con Alzheimer, ha sido reportado como desaparecido hace seis días en el distrito limeño de Comas. Su familia se encuentra preocupada y pide ayuda para encontrarlo.

A través del Rotafono de RPP, Víctor Segura comentó que su padre se extravió luego de que saliera de su vivienda la mañana del viernes 13 de junio. El adulto mayor salió con un maletín y fue visto por última vez caminando por la avenida Túpac Amaru con un maletín.

Víctor Segura dijo que a pesar de haber denunciado la desaparición y buscado en hospitales y en la morgue, no han podido encontrarlo, por lo que pide ayuda para localizarlo.

“Hemos hecho la denuncia y no tenemos ningún éxito. He buscado en la morgue y en el hospital y nada, no puedo encontrar a mi papá, por eso estamos acudiendo a ustedes para que nos puedan apoyar, para que podamos encontrarlo”, solicitó.

Víctor detalló que su padre sufrió un accidente hace dos años que le dejó secuelas para caminar y comunicarse.