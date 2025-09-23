Comas: buscan a joven con discapacidad mental que desapareció hace 24 días

Nancy Álvarez Valdiviezo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a buscar a su hijo Josué Fernández Álvarez, de 26 años, paciente con discapacidad mental, quien desapareció el pasado 31 de agosto, en el distrito limeño de Comas.

La señora Nancy comentó que su hijo salió de su casa de madrugada después de que se negara a tomar su medicación y aplicarse una inyección, llevando sus prendas de vestir y 800 soles.

La madre sospecha que el joven ha viajado a la ciudad de Tarapoto, ya que él había expresado su deseo de ir allí para visitar una congregación religiosa. Sin embargo, en las agencias de viajes aseguran que no lo han visto.

Desde el 31 de agosto, la familia ha iniciado la búsqueda de Josué Fernández Álvarez, pero hasta el momento no puede dar con su paradero, por eso piden ayuda a las autoridades y a la comunidad.

Características de Josué

Josué Fernández es de tez trigueña, ojos negros, boca mediana, cabello negro, mide 1.70 metros y es de contextura delgada. Cuando salió de casa vestía sandalias negras de plástico, short gris y una polera azul.

Cualquier información sobre su ubicación pueden comunicarse con la señora Nancy Álvarez, madre del joven desaparecido, al siguiente número 927 956 404 o llamar al 114 de la Policía Nacional.