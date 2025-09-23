menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Comas: buscan a joven con discapacidad mental que desapareció hace 24 días

Rotafono de RPP | Josué Fernández Álvarez, de 26 años, se extravió el 31 de agosto, en el distrito limeño de Comas.
| | Laura Urbina Saldaña
La madre sospecha que el joven Josué Fernández ha viajado a la ciudad de Tarapoto.

La madre sospecha que el joven Josué Fernández ha viajado a la ciudad de Tarapoto. | Fuente: Rotafono

Nancy Álvarez Valdiviezo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a buscar a su hijo Josué Fernández Álvarez, de 26 años, paciente con discapacidad mental, quien desapareció el pasado 31 de agosto, en el distrito limeño de Comas.

La señora Nancy comentó que su hijo salió de su casa de madrugada después de que se negara a tomar su medicación y aplicarse una inyección, llevando sus prendas de vestir y 800 soles.

La madre sospecha que el joven ha viajado a la ciudad de Tarapoto, ya que él había expresado su deseo de ir allí para visitar una congregación religiosa. Sin embargo, en las agencias de viajes aseguran que no lo han visto.

Desde el 31 de agosto, la familia ha iniciado la búsqueda de Josué Fernández Álvarez, pero hasta el momento no puede dar con su paradero, por eso piden ayuda a las autoridades y a la comunidad.

Características de Josué

Josué Fernández es de tez trigueña, ojos negros, boca mediana, cabello negro, mide 1.70 metros y es de contextura delgada. Cuando salió de casa vestía sandalias negras de plástico, short gris y una polera azul.

Cualquier información sobre su ubicación pueden comunicarse con la señora Nancy Álvarez, madre del joven desaparecido, al siguiente número 927 956 404 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

Te recomendamos
Callao: madre de familia busca a su hijo con esquizofrenia que desapareció tras salir a comprar

Callao: madre de familia busca a su hijo con esquizofrenia que desapareció tras salir a comprar

 El Agustino: buscan a perrito con tos cardiaca que se perdió hace cinco días

El Agustino: buscan a perrito con tos cardiaca que se perdió hace cinco días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a joven con discapacidad Piden ayuda para buscar a joven Rotafono Comas Policía Nacional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Puente Piedra: hija busca a madre con trastornos mentales que desapareció hace 10 días

Puente Piedra: hija busca a madre con trastornos mentales que desapareció hace 10 días

 San Juan de Lurigancho: padre reporta la desaparición de su hija que tiene depresión y ansiedad

San Juan de Lurigancho: padre reporta la desaparición de su hija que tiene depresión y ansiedad

 Callao: madre de familia busca a su hijo con esquizofrenia que desapareció tras salir a comprar

Callao: madre de familia busca a su hijo con esquizofrenia que desapareció tras salir a comprar

 Ate: encuentran a niña de 11 años que fue reportada como desaparecida

Ate: encuentran a niña de 11 años que fue reportada como desaparecida
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot