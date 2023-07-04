menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Comas: buscan a padre de familia que desapareció hace tres días

Rotafono de RPP | Wilfredo Llanos, de 40 años, ha perdido comunicación con sus parientes desde el 17 de agosto. La última vez que lo vieron caminaba en el parque ocho, en el distrito limeño de Comas.
| | Laura Urbina Saldaña
Wilfredo vestía una casaca crema, pantalón jean beige oscuro, un polo crema manga larga de la U y zapatillas blancas.

Wilfredo vestía una casaca crema, pantalón jean beige oscuro, un polo crema manga larga de la U y zapatillas blancas. | Fuente: Cortesía.

El padre de familia Wilfredo Llanos Miranda, de 40 años, se encuentra desaparecido desde el último domingo 17 de agosto en el distrito limeño de Comas. Su familia pide ayuda para encontrarlo, ya que el hombre presenta un cuadro de depresión.

Daisy Llanos contó que su padre Wilfredo salió de su vivienda el domingo a las tres de la mañana y luego apareció a las ocho de la mañana en la casa de su abuela en la urbanización Santa Luz Mila, en Comas. Allí, Wilfredo conversó y almorzó con su madre, y a las 11:30 de la mañana le dijo que iba a caminar en el parque conocido como ocho.

Por la tarde, Wilfredo contestó una llamada de su padre, prometiendo regresar, pero su celular se apagó alrededor de las 5:00 p. m. y ya no ha vuelto a comunicarse con sus familiares.

A pesar de haber revisado su WhatsApp y de intentar rastrear su ubicación, su hija no ha obtenido ninguna noticia sobre su paradero, es por eso que solicita ayuda de la comunidad para encontrarlo y brindarle la ayuda que necesita. 

Características de padre de familia 

Wilfredo Llanos es de tez blanca, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabellos negros. Mide 1.65 metros y es de contextura gruesa. Al momento de su desaparición, vestía una casaca crema, pantalón jean beige oscuro, un polo crema manga larga de la U y zapatillas blancas. 

Wilfredo tiene tres hijos y se encontraba desempleado. Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 933 073 190 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

Te recomendamos
Tarapoto: familia pide ayuda para encontrar a conductor de tráiler que sufrió asalto

Tarapoto: familia pide ayuda para encontrar a conductor de tráiler que sufrió asalto

 San Martín de Porres: perrito llamado Atreus se perdió hace más de una semana | mascota desaparecida | animales

San Martín de Porres: perrito llamado Atreus se perdió hace más de una semana | mascota desaparecida | animales

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a padre de familia Desaparece padre de familia Rotafono Comas Los Olivos
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: buscan a adulto mayor de 81 años que desapareció tras salir a vender dulces

San Juan de Lurigancho: buscan a adulto mayor de 81 años que desapareció tras salir a vender dulces

 Tarapoto: familia pide ayuda para encontrar a conductor de tráiler que sufrió asalto

Tarapoto: familia pide ayuda para encontrar a conductor de tráiler que sufrió asalto

 Huánuco: adulto de 54 años desapareció hace más de tres semanas tras ir a trabajar

Huánuco: adulto de 54 años desapareció hace más de tres semanas tras ir a trabajar

 Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot