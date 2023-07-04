Comas: buscan a padre de familia que desapareció hace tres días

El padre de familia Wilfredo Llanos Miranda, de 40 años, se encuentra desaparecido desde el último domingo 17 de agosto en el distrito limeño de Comas. Su familia pide ayuda para encontrarlo, ya que el hombre presenta un cuadro de depresión.

Daisy Llanos contó que su padre Wilfredo salió de su vivienda el domingo a las tres de la mañana y luego apareció a las ocho de la mañana en la casa de su abuela en la urbanización Santa Luz Mila, en Comas. Allí, Wilfredo conversó y almorzó con su madre, y a las 11:30 de la mañana le dijo que iba a caminar en el parque conocido como ocho.

Por la tarde, Wilfredo contestó una llamada de su padre, prometiendo regresar, pero su celular se apagó alrededor de las 5:00 p. m. y ya no ha vuelto a comunicarse con sus familiares.

A pesar de haber revisado su WhatsApp y de intentar rastrear su ubicación, su hija no ha obtenido ninguna noticia sobre su paradero, es por eso que solicita ayuda de la comunidad para encontrarlo y brindarle la ayuda que necesita.

Características de padre de familia

Wilfredo Llanos es de tez blanca, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabellos negros. Mide 1.65 metros y es de contextura gruesa. Al momento de su desaparición, vestía una casaca crema, pantalón jean beige oscuro, un polo crema manga larga de la U y zapatillas blancas.

Wilfredo tiene tres hijos y se encontraba desempleado. Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 933 073 190 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.