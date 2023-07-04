Comas: encuentran a padre de familia que estuvo desaparecido casi una semana

La familia de Wilfredo Llanos Miran se encuentra feliz, luego de que lograran encontrar al señor, que estuvo desaparecido seis días en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Después de haber hecho público su caso a través de Rotafono, diversas personas se comunicaron con la familia y una señora indicó que vio al señor en la zona conocida como Monte de Oración Velazco.

El hombre estaba bastante desorientado e indicaba que no recordaba su dirección.

Deysi Llanos Farceque afirmó que encontraron a su padre el pasado 22 de agosto. Estaba bastante sucio y golpeado, pero esto se encuentra en investigación.

La mujer agradeció al Rotafono y a las personas de buen corazón que hicieron posible encontrar a su padre tras varios días de angustia.