Comas: encuentran a padre de familia que estuvo desaparecido casi una semana

Rotafono de RPP | Deysi Llanos contó que encontraron a su padre golpeado y sucio, pero agradecen a las personas de buen corazón que brindaron información sobre él.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Wilfredo Llanos es de tez blanca, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabellos negros. Mide 1.65 metros y es de contextura gruesa.

Wilfredo Llanos es de tez blanca, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabellos negros. Mide 1.65 metros y es de contextura gruesa.

La familia de Wilfredo Llanos Miran se encuentra feliz, luego de que lograran encontrar al señor, que estuvo desaparecido seis días en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Después de haber hecho público su caso a través de Rotafono, diversas personas se comunicaron con la familia y una señora indicó que vio al señor en la zona conocida como Monte de Oración Velazco.

El hombre estaba bastante desorientado e indicaba que no recordaba su dirección.

Deysi Llanos Farceque afirmó que encontraron a su padre el pasado 22 de agosto. Estaba bastante sucio y golpeado, pero esto se encuentra en investigación.

La mujer agradeció al Rotafono y a las personas de buen corazón que hicieron posible encontrar a su padre tras varios días de angustia.

¿Cómo se perdió el padre de familia?

Daisy Llanos contó que su padre salió de su casa el domingo, a las tres de la mañana, y, luego, apareció a las 8:00 a.m. en la casa de su abuela, en la urbanización Santa Luzmila, en Comas.

Allí, Wilfredo conversó y almorzó con su madre, y a las 11:30 a.m. le dijo que iba a caminar en el parque conocido como ‘Ocho’.

Por la tarde, Wilfredo contestó una llamada de su padre, prometiendo regresar, pero su celular se apagó alrededor de las 5:00 p.m., y ya no volvió a comunicarse con sus familiares.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido padre de familia Rotafono Comas PNP Lima
