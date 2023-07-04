Comas: familia busca a adulto mayor con Alzheimer que desapareció tras salir de su casa

Características del desaparecido



Macedonio Gutierrez tiene 72 años, mide 1.63 metros, de tez mestizo, nariz aguileña, contextura delgada, ojos y cabellos castaños. La última vez que salió de su casa, vestía un polo plomo y zapatillas oscuras con suelas blancas.



La familia de Macedonio se encuentra sumamente preocupada por la seguridad y salud del adulto mayor, por lo que piden ayuda a la población para que puedan brindar información sobre el hombre de 72 años.

Si usted lo ha visto, por favor, llamar al 967 728 249 o al número de la Policía Nacional al 114.