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Comas: familia busca a adulto mayor con Alzheimer que desapareció tras salir de su casa

Rotafono de RPP | El señor Macedonio Gutierrez, de 72 años, desapareció la mañana del 20 de julio cuando salió de su vivienda en la Cooperativa de Vivienda Primavera, en el distrito limeño de Comas, sin avisar a sus familiares.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Macedonio Gutierrez tiene 72 años, mide 1.63 metros, de tez mestizo, nariz aguileña, contextura delgada, ojos y cabellos castaños.

Macedonio Gutierrez tiene 72 años, mide 1.63 metros, de tez mestizo, nariz aguileña, contextura delgada, ojos y cabellos castaños.

Los familiares de Macedonio Gutierrez Beas se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición del adulto mayor de 72 años que se perdió el pasado 20 de julio tras salir de vivienda ubicada en el distrito limeño de Comas. El anciano padece de la enfermedad de Alzheimer y sus parientes piden ayuda para hallarlo. 

La desaparición del señor Macedonio se dio al promediar las ocho de la mañana cuando el adulto mayor salió de su casa, situada en la Cooperativa de Vivienda Primavera sin avisar a sus familiares. Al darse cuenta de la ausencia de Macedonio salieron a buscarlo, pero no lograron encontrarlo.  

"Él suele caminar por las calles aledañas y a veces quiere visitar a sus familiares que viven en el Rímac, como no tiene dinero los cobradores lo bajan a medio camino, teníamos un GPS en su cadena pero ha dejado de transmitir señal seguro se le ha caído o se le ha mojado", afirmó Giancarlo Gutierrez, hijo del desaparecido. 

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Características del desaparecido

Macedonio Gutierrez tiene 72 años, mide 1.63 metros, de tez mestizo, nariz aguileña, contextura delgada, ojos y cabellos castaños. La última vez que salió de su casa, vestía un polo plomo y zapatillas oscuras con suelas blancas. 

La familia de Macedonio se encuentra sumamente preocupada por la seguridad y salud del adulto mayor, por lo que piden ayuda a la población para que puedan brindar información sobre el hombre de 72 años.

Si usted lo ha visto, por favor, llamar al 967 728 249 o al número de la Policía Nacional al 114.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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