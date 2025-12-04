Comas: familia busca a adulto mayor con demencia senil que desapareció hace tres días

Juan Cornejo tiene 83 años, mide 1.45 metros, de contextura delgada, tez trigueña, nariz angular, ojos castaños oscuros y el cabello cano.
Raiza Niño se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su tío Juan Cornejo, quien se perdió el pasado 02 de diciembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Comas.
El último martes, la familia llegó hasta la primera zona de Collique y tocó la puerta del adulto de 83 años para brindarle sus alimentos; sin embargo nadie abrió. Al día siguiente, los vecinos llamaron a la familia indicándole que el señor no abría la puerta a nadie.
Este jueves, muy temprano, Raiza fue con la Policía hasta la zona, llegaron hasta la casa y pudieron ingresar al recinto pero no encontraron al señor. Según cuenta Raiza, la Policía no ha podido brindarles patrulleros para rastrear la zona por falta de equipos.
Algunos testigos señalaron que vieron al señor en la parte posterior de las instalaciones de Sedapal, por la avenida Alberto Belaunde, en Comas.
La familia de Juan Cornejo se encuentra muy preocupada por él pues toma medicamentos diarios. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al número de la familia al 994455471 o al número de la policía al 114.
