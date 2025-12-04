menu
Comas: familia busca a adulto mayor con demencia senil que desapareció hace tres días

Rotafono de RPP | El último martes la familia llegó hasta la primera zona de Collique y tocó la puerta del hombre de 83 años para brindarle sus alimentos sin embargo nadie les abrió.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juan Cornejo tiene 83 años, mide 1.45 metros, de contextura delgada, tez trigueña, nariz angular, ojos castaños oscuros y el cabello cano.

Juan Cornejo tiene 83 años, mide 1.45 metros, de contextura delgada, tez trigueña, nariz angular, ojos castaños oscuros y el cabello cano.

Raiza Niño se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su tío Juan Cornejo, quien se perdió el pasado 02 de diciembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Comas. 

El último martes, la familia llegó hasta la primera zona de Collique y tocó la puerta del adulto de 83 años para brindarle sus alimentos; sin embargo nadie abrió. Al día siguiente, los vecinos llamaron a la familia indicándole que el señor no abría la puerta a nadie. 

Este jueves, muy temprano, Raiza fue con la Policía hasta la zona, llegaron hasta la casa y pudieron ingresar al recinto pero no encontraron al señor. Según cuenta Raiza, la Policía no ha podido brindarles patrulleros para rastrear la zona por falta de equipos.

Juan Cornejo tiene 83 años, mide 1.45 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz angular, ojos castaños oscuros y tiene el cabello cano. Su sobrina Raiza indica que el señor tiene demencia senil. 

Algunos testigos señalaron que vieron al señor en la parte posterior de las instalaciones de Sedapal, por la avenida Alberto Belaunde, en Comas.

La familia de Juan Cornejo se encuentra muy preocupada por él pues toma medicamentos diarios. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al número de la familia al 994455471 o al número de la policía al 114. 

Sepa más:
desaparecido adulto mayor Rotafono Lima Comas
