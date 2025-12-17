Comas: familia denuncia desaparición de adolescente piurana y pide intensificar su búsqueda

Valentina Luana Tinoco López, de 15 años, natural de Piura, se encuentra desaparecida desde el martes 16 de diciembre en el distrito limeño de Comas. Su familia pide ayuda para encontrarla, pues sospechan que un hombre de 40 años la convenció para que se retirara de su vivienda.

Vannia Chuqui se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el apoyo de la Policía Nacional, a fin de que se intensifique su búsqueda, pues desconocen de su paradero desde que salió de su casa hace dos días, en la urbanización San Felipe, sin que dijera a sus familiares a dónde se iba a ir.

Vannia Chuqui teme que su sobrina haya sido incitada a salir de su domicilio para verse con un hombre de 40 años, identificado como Wilson Moreno Aguilar, natural de Ayabaca, en la región Piura, quien acosaba a la menor desde que ella tenía 13 años, según denunció su familiar.

“Asumimos un secuestro por parte de Wilson Moreno Aguilar, de 40 años, quien en constantes ocasiones estuvo molestando a mi prima en Piura, la trajeron a Lima con intenciones de alejarla de ese hombre, pero no cesó y siguió queriendo comunicarse con ella. Ahora no sabemos nada de ella”, expresó.

Valentina viste un pantalón rojo con cuadros negros, zapatillas y polo negro. La escolar es de tez mestiza, cejas pobladas, ojos y cabello negro, boca mediana y nariz recta. Mide 1.55 metros y es de contextura gruesa.

Cualquier información puede comunicarse con sus familiares a los siguientes números telefónicos 923 369 773 y 975 552 354. O llamar al 114 de la Policía Nacional.