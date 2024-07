Comas: joven pide ayuda para su hermana atropellada y exige justicia para los responsables

Greysy Sánchez Yamaya es una ciudadana que sufrió un accidente cuando estaba a bordo de un mototaxi este último lunes 1 de julio, en el cruce de las avenidas Los Ángeles con Metropolitana, en el distrito limeño de Comas. La joven presenta fractura de clavícula y tiene uno de los brazos dislocados.

Su hermano Edinson se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que acudió a la comisaria Santa Luzmila para poner la denuncia correspondiente, ya que los responsables huyeron de la escena, pero le negaron su testimonio y le dijeron que necesitaba los videos de este suceso.

El conductor que llevaba a su hermana reveló que no contaba con SOAT; por lo que, cuando fue al hospital Collique le manifestaron que el Seguro Integral de Salud (SIS) no cubría accidente de tránsito. Por ello, se fue a una clínica, pero la familia no puede costear toda la operación ni las terapias; así que exige justicia para que el hombre se haga cargo.