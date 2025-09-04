Comas: madre busca a adolescente de 14 años que desapareció cuando iba rumbo al colegio

Gisella Esther Barraza Muñante se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su menor hija Betzabet Esther Izquierdo Barraza que se perdió el pasado 2 de septiembre cuando iba rumbo a su colegio ubicado en el distrito limeño de Comas.

El hecho de la desaparición se dio cuando la adolescente de 14 años fue a dejar a su hermana menor en el colegio República de Israel para luego acudir a su otro centro educativo, Institución Educativa Esther Festini de Ramos Ocampo, ubicado a pocas cuadras del primer centro educativo debido a que Betzabet se encuentra estudiando en módulos debido a unas fallas en la estructura del colegio.

