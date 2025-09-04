Comas: madre busca a adolescente de 14 años que desapareció cuando iba rumbo al colegio

Betzabet Esther Izquierdo Barraza tiene 14 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros, de tez trigueña.
Gisella Esther Barraza Muñante se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su menor hija Betzabet Esther Izquierdo Barraza que se perdió el pasado 2 de septiembre cuando iba rumbo a su colegio ubicado en el distrito limeño de Comas.
El hecho de la desaparición se dio cuando la adolescente de 14 años fue a dejar a su hermana menor en el colegio República de Israel para luego acudir a su otro centro educativo, Institución Educativa Esther Festini de Ramos Ocampo, ubicado a pocas cuadras del primer centro educativo debido a que Betzabet se encuentra estudiando en módulos debido a unas fallas en la estructura del colegio.
Sin embargo, en medio del trayecto, vieron que la menor de 14 años se desvió de su camino y no llegó a su centro educativo sino que llegó hasta la avenida México.
Horas después, cuando Gisella va a recoger a sus hijas, le dan la noticia que la mayor nunca llegó a su centro de estudios.
La última vez que la vieron a la menor vestía con uniforme escolar de color azul marino, camisa blanca y cafarena negra.
Gisella Esther pide ayuda a la policía debido a que teme por la seguridad de su menor hija. Por favor, si usted la ha visto, llamar al siguiente número: 933 564 668
