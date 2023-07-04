Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Xenhea tiene 16 años, 1.45 metros, de contextura delgada, de tez trigueña, tiene los ojos y de cabello castaño oscuro de tamaño mediano, y no tiene ninguna cicatriz.
Norma Silva López se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija, Xenhea Fernández Silva, ocurrida el pasado 14 de agosto, cuando se dirigía a su colegio ubicado en el distrito limeño de Comas.
El hecho ocurrió alrededor de las 2:45 p. m., cuando la menor salió de su vivienda con dirección al colegio Peruano Suizo, ubicado en la urbanización de Carabayllo.
Sin embargo, la familia cree que la niña nunca llegó al centro educativo, ya que la docente de la adolescente de 16 años le informó a la madre que esta no había asistido al colegio.
Xenhea tiene 16 años, mide 1.45 metros, es de contextura delgada y tez trigueña. Tiene los ojos castaños y el cabello castaño oscuro, de longitud media. Vestía un buzo de color rojo y blanco.
Hace pocos días, Norma Silva López recibió una llamada desde un número desconocido, en la cual pudo escuchar a su hija decir que se encontraba bien. La madre pide ayuda a la Policía para localizar a la menor lo antes posible, ya que teme por su seguridad.
Si usted tiene alguna información, por favor comuníquese al siguiente número: 996 065 675.
