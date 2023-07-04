menu
Comas: madre busca a su hija de 15 años que desapareció cuando se dirigía al cine

Rotafono de RPP | Jazmín Jimena Aldave López tomó un servicio de taxi por aplicativo para ir a un centro comercial a reunirse con sus amigas, pero hasta el momento no retorna a su hogar en el distrito limeño de Comas.
| | Laura Urbina Saldaña
Luz Marina López se encuentra preocupada y solicitó el apoyo de la comunidad para hallar a su hija.

Luz Marina López se encuentra preocupada y solicitó el apoyo de la comunidad para hallar a su hija. | Fuente: Rotafono

Jazmín Jimena Aldave López, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el sábado 18 de enero, luego de que saliera de su casa, situada en el distrito limeño de Comas, para ir al cine con su prima y amigas en un centro comercial de San Juan de Miraflores.

A través del Rotafono de RPP, Luz Marina López Caldas pidió ayuda para que las autoridades intensifiquen la búsqueda de su hija, quien salió de su vivienda a las seis de la tarde y hasta el momento no ha retornado a su hogar.

La adolescente tomó el servicio de taxi por aplicativo, pero no llegó a verse con su familiar ni sus amigas, según dijo su madre.

“Ayer ella me dijo que iba a ir al cine con sus amigas y le di permiso. Subió a un auto rojo y ya no regreso más. Ella tiene su celular, pero no contesta”, comentó.

La señora Luz Marina López se encuentra preocupada y solicitó el apoyo de la comunidad para hallar a su hija.


Características de Jazmín 

Jazmín Aldave es de tez blanca, ojos castaño, boca mediana, nariz recta, cabello negro, mide 1.54 metros y es de contextura delgada. Ella viste un polo blanco, zapatillas blancas y un pantalón jean negro.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 946 655 166 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

