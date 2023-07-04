Comas: madre busca a su hija de 15 años que desapareció cuando se dirigía al cine

Jazmín Jimena Aldave López, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el sábado 18 de enero, luego de que saliera de su casa, situada en el distrito limeño de Comas, para ir al cine con su prima y amigas en un centro comercial de San Juan de Miraflores.

A través del Rotafono de RPP, Luz Marina López Caldas pidió ayuda para que las autoridades intensifiquen la búsqueda de su hija, quien salió de su vivienda a las seis de la tarde y hasta el momento no ha retornado a su hogar.

La adolescente tomó el servicio de taxi por aplicativo, pero no llegó a verse con su familiar ni sus amigas, según dijo su madre.

“Ayer ella me dijo que iba a ir al cine con sus amigas y le di permiso. Subió a un auto rojo y ya no regreso más. Ella tiene su celular, pero no contesta”, comentó.

La señora Luz Marina López se encuentra preocupada y solicitó el apoyo de la comunidad para hallar a su hija.