Comas: madre de familia busca a menor de 14 años que desapareció hace seis de días

María Sánchez Aguirre se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Mauricio Argandoña Sánchez, de 14 años, quien se perdió hace seis días, tras salir de su vivienda a comprar con una amiga, en el distrito limeño de Comas.

El hecho se registró el viernes 6 de junio, cuando el menor salió al promediar las siete de la noche de su casa, situada en la primera cuadra del jirón Nasca, a conversar con una compañera.

Mauricio no indicó en qué lugar estaría exactamente con una adolescente, de 16 años. Sin embargo, con el pasar de las horas, el menor no retornó a casa y su madre salió a buscarlo, pero no logró encontrarlo.