Comas: madre de familia reporta la desaparición de sus dos hijos hace casi cuatro días

¿Cómo desaparecieron los menores de edad?

La señora contó que aquel día ella se despertó alrededor de las 6.30 a. m. para alistar a sus hijos para que vayan al colegio, pero cuando los fue ver estos no estaban. Para su sorpresa ella encontró abierta la puerta de su cuarto y también las que dan hacia la calle.

Cabe mencionar que horas anteriores, a las 2.00 a. m., ella se levantó para ir al baño y vio a sus hijos durmiendo. Su pareja llegó del trabajo aproximadamente a la misma hora y también los observó pernoctando; por lo que, no se preocuparon de nada. Al notar que no estaban los buscaron por todos lados, pero no había rastro de los menores.

Luego procedieron a poner la denuncia correspondiente en la comisaría local.