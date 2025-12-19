Comas: madre pide ayuda para buscar a escolar de 13 años que desapareció tras salir de su colegio

Aurora Evanllening de la Cruz Milla, de 13 años, es una escolar que desapareció el jueves 18 de diciembre, luego de que saliera de su centro educativo con otra menor en el distrito limeño de Comas. Su madre se encuentra desesperada y pide ayuda para localizarla lo más pronto posible.

A través del Rotafono de RPP, Elizabeth Milla solicitó apoyo de las autoridades y de la población para ubicar a su hija, a quien la vieron con otra compañera de estudios, ayer a las cuatro de la tarde, cuando tomaron el bus del Metropolitano desde la estación México para dirigirse a Lima.

“A las 4 de la tarde se les ha visto en la estación Universitaria con México. Las ha encontrado el auxiliar, pero ha pedido ayuda a las personas de la ATU para que les puedan ayudar. Entonces, no le han hecho caso al auxiliar, pensando quizás que es cualquier loco, y las niñas se han subido apuradas; han subido al Metropolitano con rumbo hacia Lima”, explicó.

Sin embargo, a la 1 de la tarde, la madre de familia dijo que vio de lejos a su hija con otra compañera cuando se desplazaba en un bus para ir a recogerla, pero al bajar del carro perdió el rastro de la escolar, quien no cuenta con equipo celular.

Según la versión de algunos alumnos, Aurora y su compañera querían ir a pasear al Parque de las Aguas en el Centro de Lima, pero desde ayer no ha regresado a su hogar, situación que preocupa a sus familiares.

¿La viste?

Aurora viste un buzo color morado, zapatillas blancas y mochila negra. Además, es de tez blanca, ojos castaño, boca mediana, nariz aguileña y cabellos negros. Mide 1.51 metros y es de contextura delgada.

Si conoce el paradero de la menor, puede comunicarse con su madre Elizabeth Milla al siguiente número telefónico 993 565 165, acudir a la comisaría más cercana o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.