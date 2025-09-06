Comas: madre encontró a menor que se desapareció cuando iba rumbo a su colegio

Betzabet Esther Izquierdo Barraza tiene 14 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros, de tez trigueña.
Gisella Esther Barraza Muñante se encuentra feliz, luego de encontrar a su hija, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de septiembre, tras dirigirse a su colegio, ubicado en el distrito limeño de Comas.
A través del Rotafono de RPP, la mujer contó que encontró a la menor después de estar tres días desaparecida en la zona conocida como el paradero 18.
“Gracias por su ayuda, donde yo trabajo, al frente venden controles, y un mototaxista avisó que habían visto a mi hija, con uniforme, en el paradero 18. Cuando fui al sitio, no vi a mi hija, pero caminé y caminé y, por la posta, la vi bajando a mi hija”, afirmó Gisella Barraza.
El hecho se produjo cuando la adolescente de 14 años dejó a su hermana menor en el colegio República de Israel y luego se dirigió al centro educativo Esther Festini de Ramos Ocampo, ubicado a pocas cuadras, donde ella estudia.
Sin embargo, en medio del trayecto, la menor se desvió del camino y no llegó a su institución.
Horas después, cuando la madre va a recoger a sus hijas, le dan la noticia que la mayor nunca llegó a su centro de estudios.
