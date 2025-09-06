Comas: madre encontró a menor que se desapareció cuando iba rumbo a su colegio

¿Cómo desapareció la adolescente?



El hecho se produjo cuando la adolescente de 14 años dejó a su hermana menor en el colegio República de Israel y luego se dirigió al centro educativo Esther Festini de Ramos Ocampo, ubicado a pocas cuadras, donde ella estudia.

Sin embargo, en medio del trayecto, la menor se desvió del camino y no llegó a su institución.

Horas después, cuando la madre va a recoger a sus hijas, le dan la noticia que la mayor nunca llegó a su centro de estudios.