Comas: madre encontró a menor que se desapareció cuando iba rumbo a su colegio

Rotafono de RPP | La menor fue encontrada en la zona conocida como el paradero 18, tras tres días de su desaparición.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Betzabet Esther Izquierdo Barraza tiene 14 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros, de tez trigueña.

Betzabet Esther Izquierdo Barraza tiene 14 años, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros, de tez trigueña.

Gisella Esther Barraza Muñante se encuentra feliz, luego de encontrar a su hija, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de septiembre, tras dirigirse a su colegio, ubicado en el distrito limeño de Comas. 

A través del Rotafono de RPP, la mujer contó que encontró a la menor después de estar tres días desaparecida en la zona conocida como el paradero 18. 

“Gracias por su ayuda, donde yo trabajo, al frente venden controles, y un mototaxista avisó que habían visto a mi hija, con uniforme, en el paradero 18. Cuando fui al sitio, no vi a mi hija, pero caminé y caminé y, por la posta, la vi bajando a mi hija”, afirmó Gisella Barraza.

¿Cómo desapareció la adolescente?

El hecho se produjo cuando la adolescente de 14 años dejó a su hermana menor en el colegio República de Israel y luego se dirigió al centro educativo Esther Festini de Ramos Ocampo, ubicado a pocas cuadras, donde ella estudia.

Sin embargo, en medio del trayecto, la menor se desvió del camino y no llegó a su institución.

Horas después, cuando la madre va a recoger a sus hijas, le dan la noticia que la mayor nunca llegó a su centro de estudios.

