Cusco: buscan a adulto mayor que salió de su casa después de sostener una discusión familiar

Los familiares de Liborio Torres Pérez se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición del hombre de 67 años, quien se perdió el pasado 13 de enero tras salir de su vivienda ubicada en la ciuda de Cusco.

El hecho se dio al promediar las siete de la mañana, cuando el hombre de 67 años comunicó a su familia que tenía intenciones de viajar a su tierra natal, en Antabamba, Apurímac. Esto después de una discusión que terminó con el señor dejando su vivienda y con el transcurso de las horas no regresó. Han pasado siete días y la familia teme por la salud del adulto mayor.

“En la noche anterior, hubo un compartir por el cumpleaños de uno de mis tíos, ya en la madrugada hubo un intercambio de palabras y reaccionaron mal tanto mi abuelo y mi tío. Después, ya en la mañana, a mi abuela le dijo que se iba a ir a su pueblo y tal vez regresaba en un mes. Pasando las horas de la noche nos comunicamos con los familiares de su pueblo y nos dieron respuesta de que no llegó”, afirmó Maycol Caballero Torres, nieto de Liborio.

