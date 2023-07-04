menu
Cusco: buscan a adulto mayor que salió de su casa después de sostener una discusión familiar

Rotafono de RPP | Liborio Torres Pérez le manifestó a su esposa que regresaría a su tierra natal, en Apurímac. Sus familiares, que viven en Cusco, preguntaron si el hombre de 67 años llegó bien a Antabamba, pero indicaron que nunca lo vieron.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Liborio Torres Perez vestía una casaca negra, caffarena y pantalón azul, zapatillas negras y gorra verde.

Liborio Torres Perez vestía una casaca negra, caffarena y pantalón azul, zapatillas negras y gorra verde.

Los familiares de Liborio Torres Pérez se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición del hombre de 67 años, quien se perdió el pasado 13 de enero tras salir de su vivienda ubicada en la ciuda de Cusco

El hecho se dio al promediar las siete de la mañana, cuando el hombre de 67 años comunicó a su familia que tenía intenciones de viajar a su tierra natal, en Antabamba, Apurímac. Esto después de una discusión que terminó con el señor dejando su vivienda y con el transcurso de las horas no regresó. Han pasado siete días y la familia teme por la salud del adulto mayor.

“En la noche anterior, hubo un compartir por el cumpleaños de uno de mis tíos, ya en la madrugada hubo un intercambio de palabras y reaccionaron mal tanto mi abuelo y mi tío. Después, ya en la mañana, a mi abuela le dijo que se iba a ir a su pueblo y tal vez regresaba en un mes. Pasando las horas de la noche nos comunicamos con los familiares de su pueblo y nos dieron respuesta de que no llegó”, afirmó Maycol Caballero Torres, nieto de Liborio.

¿Qué vestía Liborio la última vez que lo vieron?

Liborio Torres Perez vestía una casaca negra, caffarena y pantalón azul, zapatillas negras y gorra verde. 

La familia está muy preocupada por la salud de Liborio y teme por su seguridad. Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número  994 639 638 o llamar al 114 de la Policía Nacional.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

desaparición abuelito PNP viaje Rotafono Apurímac Cusco
