Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

Rotafono de RPP | El docente Engels Huarany Pinazo Mendoza viajaba con tres tripulantes más, en un peque peque. El motor falló y solo los tres tripulantes que lo acompañaron se pudieron salvar en el distrito de Megantoni, región Cusco.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los familiares de Engels hacen un llamado a los ministerios de Educación, Defensa e Interior para que puedan realizar la búsqueda del cuerpo y recuperación del director Engels.

Los familiares de Engels hacen un llamado a los ministerios de Educación, Defensa e Interior para que puedan realizar la búsqueda del cuerpo y recuperación del director Engels.

Los familiares del docente Engels Huarany Pinazo Mendoza, de 47 años, viven días tristes y de angustia luego de que la embarcación donde viajaba se hundiera hace cuatro días en el río Picha, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.  

El hecho se dio el pasado 1 de marzo cuando el director de la Institución Educativa José Pereyra Kashiari salió desde el centro poblado Kirigueti con destino hacia la comunidad de Mayapo, en el distrito de Megantoni. El profesor se trasladaba en un peque peque; sin embargo, el motor falló y la nave se hundió en el sector de Pankariato, en el Cusco.

El director de la escuela José Pereyra Kashiari no se encontraba solo en el peque peque, pues había un padre de familia y su hijo, alumno de la institución, acompañado con otra profesora de otro centro poblado; las tres personas pudieron salvarse, pero el director no. 

“Él era de Puno y se trasladaba a su colegio en el centro poblado Mayapo, era director de la institución Educativa José Pereyra Khashiari”, afirmó César Tovar Vásquez, cuñado de Engels. 

Familiares piden equipo especializado 

Los familiares de Engels hacen un llamado a los ministerios de Defensa, Educación e Interior para que puedan realizar la búsqueda y recuperación del cuerpo del maestro en el río Picha. 

Asimismo, César pide drones y equipo especializado para la ubicación del también profesor. 

“Necesitamos apoyo para buscar el cuerpo, sus dos hermanos están en el lugar de los hechos. Han ido a la módulo de seguridad ciudadana del municipio del distrito de Megantoni y les han brindado un bote, pero les están pidiendo ayuda respecto a la gasolina y el costo por balón puede costar más de 1000 soles”, solicitó César Tovar. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
rescate ahogado Rotafono RPP Cusco Buscan a director Río Picha
