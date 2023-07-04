Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

Familiares piden equipo especializado

Los familiares de Engels hacen un llamado a los ministerios de Defensa, Educación e Interior para que puedan realizar la búsqueda y recuperación del cuerpo del maestro en el río Picha.

Asimismo, César pide drones y equipo especializado para la ubicación del también profesor.



“Necesitamos apoyo para buscar el cuerpo, sus dos hermanos están en el lugar de los hechos. Han ido a la módulo de seguridad ciudadana del municipio del distrito de Megantoni y les han brindado un bote, pero les están pidiendo ayuda respecto a la gasolina y el costo por balón puede costar más de 1000 soles”, solicitó César Tovar.

