Cusco: joven desapareció en el río Vilcanota hace cuatro días y familia pide apoyo

Darwin de la Cruz León se comunicó con el Rotafono de RPP para informar la desaparición de su hermano llamado Hubert Jhon de la Cruz León desde el último domingo 17 de mayo. El joven se perdió tras ser jalado por el río Vilcanota, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, región de Cusco.
El señor hace un pedido público de ayuda para que la policía, bomberos y distintas entidades colaboren con la búsqueda y encuentren el cuerpo de su hermano. Hubert estaba con su enamorada cuando fue a bañarse al río anteriormente mencionado aquel fin de semana.
La familia ha buscado a Hubert de la Cruz por sus propios medios | Fuente: Rotafono
Fue su misma enamorada la que hizo la denuncia respectiva en la comisaría más cercana y mencionó que también estaba ahí la madre de su pareja. Ellos iban a nadar en el río, pero en un momento de distracción se dio cuenta que Hubert se estaba ahogando al ser llevado por el caudal.
Ella entró al río e intentó rescatarlo, pero no pudo y tuvo que salir lo más rápido posible. Ellos exigen la presencia de los rescatistas especializados y recalcó que están prácticamente abandonados por las autoridades, ya que nadie se acercó a ayudarlos. “Estamos buscándolo por nuestros propios medios”, sostuvo.
La familia recorrió una parte del río Vilcanota a través de un pequeño bote, pero no encontró nada. La pareja del desaparecido dijo que desapareció en cuestión de segundos como si el río se lo hubiese tragado. Ellos están desesperados, pues cada minuto que pasa es de vital importancia para hallarlo.
Darwin de la Cruz León, de 27 años es de tez blanca, los ojos castaños, la boca pequeña, la nariz recta, el cabello lo tiene largo y de color negro, mide 1.73 metros de estatura y es de contextura gruesa.
Sobre su vestimenta, potaba un short de color azul marino, sin polo y sin zapatos. Además, tiene un lunar en el labio como una de sus características y abundante bello en el cuerpo. Tampoco tiene alguna discapacidad o enfermedad.
Los familiares piden toda la ayuda posible y para cualquier información pueden llamar al siguiente número: 998279654.
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