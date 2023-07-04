Cusco: joven desapareció en el río Vilcanota hace cuatro días y familia pide apoyo

¿Cómo desapareció el joven?

Fue su misma enamorada la que hizo la denuncia respectiva en la comisaría más cercana y mencionó que también estaba ahí la madre de su pareja. Ellos iban a nadar en el río, pero en un momento de distracción se dio cuenta que Hubert se estaba ahogando al ser llevado por el caudal.

Ella entró al río e intentó rescatarlo, pero no pudo y tuvo que salir lo más rápido posible. Ellos exigen la presencia de los rescatistas especializados y recalcó que están prácticamente abandonados por las autoridades, ya que nadie se acercó a ayudarlos. “Estamos buscándolo por nuestros propios medios”, sostuvo.

La familia recorrió una parte del río Vilcanota a través de un pequeño bote, pero no encontró nada. La pareja del desaparecido dijo que desapareció en cuestión de segundos como si el río se lo hubiese tragado. Ellos están desesperados, pues cada minuto que pasa es de vital importancia para hallarlo.