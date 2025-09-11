Cusco: madre busca joven de 24 años que desapareció tras salir de su casa

Katiuska Yeffimo Gusieff se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Gianella Alexandra Yeffimo quien se perdió el pasado 7 de setiembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Santiago, en la región de Cusco.

La mañana del domingo, Gianella Alexandra salió de su vivienda ubicada en el jirón de Velasco Astete sin indicar a su madre a dónde iría. Según cuenta Katiuska, esta situación se habría dado luego de tener desacuerdos con la joven de 24 años. La familia ya ha puesto la denuncia ante la Policía.

