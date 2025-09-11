Cusco: madre busca joven de 24 años que desapareció tras salir de su casa

Gianella Yaffino Gusieff tiene 24 años, mide 1.65 metros, de contextura gruesa, tez blanca, cabellos color castaño oscuro, ojos de color avellana, nariz recta.
Katiuska Yeffimo Gusieff se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Gianella Alexandra Yeffimo quien se perdió el pasado 7 de setiembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Santiago, en la región de Cusco.
La mañana del domingo, Gianella Alexandra salió de su vivienda ubicada en el jirón de Velasco Astete sin indicar a su madre a dónde iría. Según cuenta Katiuska, esta situación se habría dado luego de tener desacuerdos con la joven de 24 años. La familia ya ha puesto la denuncia ante la Policía.
Gianella Yaffino Gusieff tiene 24 años, mide 1.65 metros, es de contextura gruesa, tez blanca, cabellos color castaño oscuro, ojos de color avellana, nariz recta. Asimismo, Katiuska señala que su hija padece de autismo severo.
La última vez que se le vio vestida a la mujer de 24 años fue con una pijama rosada de estampado de barbie, chompa de hilo negro y pantuflas de color negro.
La madre se encuentra desesperada por saber el paradero de su hija pues teme que debido a su diagnóstico pueda dificultar en brindar información. Si usted la ha visto, por favor llamar al siguiente número: 906 400 265.
