menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Cusco: madre pide que se intensifique búsqueda de escolar de 17 años en Acomayo

Rotafono de RPP | ¿Lo has visto? Edy Jhems Chilca Pacco se encuentra desaparecido desde el domingo 30 de noviembre en el distrito de Acomayo. Se presume que se escapó con su compañera de clases.
| | Laura Urbina Saldaña
El escolar Edy Jhems Chilca Pacco, de 17 años, ha sido reportado como desaparecido desde el 30 de noviembre en el distrito de Acomayo.

El escolar Edy Jhems Chilca Pacco, de 17 años, ha sido reportado como desaparecido desde el 30 de noviembre en el distrito de Acomayo. | Fuente: Rotafono

El escolar Edy Jhems Chilca Pacco, de 17 años, ha sido reportado como desaparecido desde el 30 de noviembre en el distrito y provincia de Acomayo, en la región Cusco. Su madre Carmen Rosa Pacco lo busca desesperadamente y pide ayuda a la Policía Nacional para que se intensifique su búsqueda.

La señora Carmen Rosa comentó al Rotafono de RPP que su hijo salió de su casa el último domingo sin que llevara sus pertenencias personales o dinero. Ella suplica que le ayuden a localizar al escolar, con quien no tiene comunicación hace tres días. 

“Por favor, si me pudieran ayudar a encontrar a mi hijo. Él se perdió en la provincia de Acomayo. No llevó nada de cosas de mi casa, todo está intacto más que la mochila. Me preocupa bastante porque no tenía plata”, expresó angustiada.

Edy Chilca cursa el cuarto grado de secundaria en el colegio Tomasa Ttito Condemayta, en Acomayo. Las autoridades presumen que el adolescente se escapó con una menor de 15 años, su compañera de clases, quien también ha sido reportada como desaparecida. 

Características del escolar

El adolescente es de tez mestiza, cabello y ojos negros, cara redonda, boca mediana, nariz recta. Mide 1.68 metros y es de contextura delgada.

Cuando salió de su hogar, el menor llevaba unas zapatillas negras con blanco, una casaca negra con manchas moradas y un pantalón verde petróleo. 

Cualquier información sobre su paradero o alguna pista que ayude a localizarlo, pueden comunicarse con Carmen Pacco al siguiente número telefónico 964 760 562, acudir a la comisaría más cercana o llamar al 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Menor desaparecido Escolar fuga de casa Rotafono Cusco Acomayo Buscan a menor
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Adulta mayor desaparecida fue encontrada en San Juan de Miraflores tras pedido de ayuda

Adulta mayor desaparecida fue encontrada en San Juan de Miraflores tras pedido de ayuda

 San Luis: hallan a adulta mayor de 89 años con sordera que se reportó como desaparecida

San Luis: hallan a adulta mayor de 89 años con sordera que se reportó como desaparecida

 San Juan de Lurigancho: encuentran a menor que habría sido captada tras jugar en plataformas en línea

San Juan de Lurigancho: encuentran a menor que habría sido captada tras jugar en plataformas en línea

 Callao: madre busca a su hija de 13 años que desapareció tras ir a su colegio

Callao: madre busca a su hija de 13 años que desapareció tras ir a su colegio
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot