Cusco: madre pide que se intensifique búsqueda de escolar de 17 años en Acomayo

El escolar Edy Jhems Chilca Pacco, de 17 años, ha sido reportado como desaparecido desde el 30 de noviembre en el distrito y provincia de Acomayo, en la región Cusco. Su madre Carmen Rosa Pacco lo busca desesperadamente y pide ayuda a la Policía Nacional para que se intensifique su búsqueda.

La señora Carmen Rosa comentó al Rotafono de RPP que su hijo salió de su casa el último domingo sin que llevara sus pertenencias personales o dinero. Ella suplica que le ayuden a localizar al escolar, con quien no tiene comunicación hace tres días.

“Por favor, si me pudieran ayudar a encontrar a mi hijo. Él se perdió en la provincia de Acomayo. No llevó nada de cosas de mi casa, todo está intacto más que la mochila. Me preocupa bastante porque no tenía plata”, expresó angustiada.

Edy Chilca cursa el cuarto grado de secundaria en el colegio Tomasa Ttito Condemayta, en Acomayo. Las autoridades presumen que el adolescente se escapó con una menor de 15 años, su compañera de clases, quien también ha sido reportada como desaparecida.

Características del escolar

El adolescente es de tez mestiza, cabello y ojos negros, cara redonda, boca mediana, nariz recta. Mide 1.68 metros y es de contextura delgada.

Cuando salió de su hogar, el menor llevaba unas zapatillas negras con blanco, una casaca negra con manchas moradas y un pantalón verde petróleo.

Cualquier información sobre su paradero o alguna pista que ayude a localizarlo, pueden comunicarse con Carmen Pacco al siguiente número telefónico 964 760 562, acudir a la comisaría más cercana o llamar al 114 de la Policía Nacional.