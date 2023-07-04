Desaparece trabajador del Ministerio de Energía y Minas y su familia sospecha de un secuestro

Billy José Luque Celadita, de 33 años, se encuentra desaparecido el sábado 4 de abril tras asistir a una feria al costado del Coliseo Eduardo Dibós en el distrito limeño de Surquillo. Su familia se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar la ayuda, pues sospechan que ha sido secuestrado.

Oscar Pacco dijo que, el último domingo, amigos del joven, quien labora en el archivo central de Ministerio de Energía y Minas, recibieron mensajes y llamadas solicitando una fuerte suma de dinero bajo el pretexto de un accidente de tránsito.

Sin embargo, la preocupación aumentó cuando un colega de trabajo recibió una comunicación donde se afirmaba que Billy Luque era víctima de un secuestro.

“A las nueve de la mañana (del domingo) del celular de Billy se comunican con un compañero de trabajo, indicando que Billy estaba secuestrado”, comentó.

Según Oscar Pacco, testigos mencionan haber escuchado gritos de auxilio durante las llamadas, lo que motivó a sus allegados a iniciar una búsqueda urgente.