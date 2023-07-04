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Desaparece trabajador del Ministerio de Energía y Minas y su familia sospecha de un secuestro

Rotafono de RPP | Billy José Luque Celadita, de 33 años, acudió el último sábado a una feria al costado del Coliseo Eduardo Dibós, en el distrito limeño de Surquillo, luego desconocidos llamaron a su familia para pedir dinero.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia pide ayuda a la comunidad y a la Policía Nacional para dar con el paradero de Billy José Luque Celadita.

La familia pide ayuda a la comunidad y a la Policía Nacional para dar con el paradero de Billy José Luque Celadita.

Billy José Luque Celadita, de 33 años, se encuentra desaparecido el sábado 4 de abril tras asistir a una feria al costado del Coliseo Eduardo Dibós en el distrito limeño de Surquillo. Su familia se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar la ayuda, pues sospechan que ha sido secuestrado.

Oscar Pacco dijo que, el último domingo, amigos del joven, quien labora en el archivo central de Ministerio de Energía y Minas, recibieron mensajes y llamadas solicitando una fuerte suma de dinero bajo el pretexto de un accidente de tránsito.

Sin embargo, la preocupación aumentó cuando un colega de trabajo recibió una comunicación donde se afirmaba que Billy Luque era víctima de un secuestro.

“A las nueve de la mañana (del domingo) del celular de Billy se comunican con un compañero de trabajo, indicando que Billy estaba secuestrado”, comentó.

Según Oscar Pacco, testigos mencionan haber escuchado gritos de auxilio durante las llamadas, lo que motivó a sus allegados a iniciar una búsqueda urgente. 

Billy José Luque Celadita se encuentra desaparecido desde el último sábado. Su familia pide ayuda para encontrarlo.

Billy José Luque Celadita se encuentra desaparecido desde el último sábado. Su familia pide ayuda para encontrarlo. | Fuente: Rotafono

Continúa la búsqueda 

Esta mañana sus familiares acudieron hasta Huaycán, en el distrito de Ate, en la zona donde localizaron el GPS del celular del joven, pero no lo han encontrado. Además, han detectado movimientos de su cuenta bancaria. 

Billy es natural de Chosica y alquilaba un cuarto en San Juan de Miraflores. Él es de tez mestiza, cabello negro y ojos castaño. Mide 1.75 metros, es de contextura delgada, usa lentes y tiene barba en el mentón.

La familia pide ayuda a la comunidad y a la Policía Nacional para dar con su paradero, cualquier información puede comunicarse al siguiente número telefónico 986 903 730 o llamar al 114.

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