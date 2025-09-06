EE. UU.: familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar restos de peruano que falleció en incendio

Claudia Elisa Aréstegui Chahuayo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para repatriar los restos de su padre Carlos Armando Arestegui Muñoz, quien falleció el 5 de septiembre tras un incendio suscitado en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos.



Una llamada alertó a Claudia Aréstegui, cuando su hermano le indicó que debía volver rápidamente a casa, debido a un incidente ocurrido.

La mujer llegó hasta su vivienda, ubicada en Paterson, y vio su casa incendiada. Los bomberos le indicaron que habían llevado a su padre al Hospital St. Joseph’s University Medical Center.



Ya en el establecimiento sanitario, fue avisada de que su padre había fallecido debido a las mortales heridas a raíz del siniestro.