El Agustino: piden ayuda para encontrar a hombre con discapacidad mental desparecido hace nueve días

Rotafono de RPP | Pablo Palacios Vargas, de 42 años, quechuhablante, se perdió en el cerro San Pedro del distrito limeño El Agustino. No conoce Lima, ya que hace ocho meses llegó de Huancavelica.
| | Laura Urbina Saldaña
Pablo Palacios tiene serias dificultades para comunicarse, por lo que su familia pide ayuda para encontrarlo.

Pablo Palacios tiene serias dificultades para comunicarse, por lo que su familia pide ayuda para encontrarlo. | Fuente: Rotafono

Pablo Palacios Vargas, de 42 años, un hombre con discapacidad mental, se encuentra desaparecido desde el 10 de enero en el distrito limeño de El Agustino. Su familia pide ayuda de las autoridades y de la población para encontrarlo.  

A través del Rotafono de RPP, Aurelio Quispe dijo que su cuñado salió de su vivienda, situada en el cerro San Pedro, a las dos de la tarde aproximadamente, pero después de nueve días no ha regresado a su hogar.

Según Aurelio, su cuñado Pablo Palacios tiene serias dificultades para comunicarse y probablemente no pueda identificarse con sus apellidos si alguien lo detiene.

Hace ocho meses había llegado a Lima de la región Huancavelica y su familia presume que salió de su vivienda con la intención de regresar a su tierra natal. 

Sus familiares ya han iniciado una búsqueda desesperada en hospitales y albergues sin obtener resultados positivos hasta el momento. Por ello, recurren al Rotafono de RPP para difundir el caso y solicitar el apoyo de la comunidad en su pronta ubicación. 

Características de Pablo 

Pablo Palacios es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabello negro y es quechuahablante. Mide 1.65 metros y es de contextura delgada. Tiene la dentadura desviada. 

Si conoce el paradero de Pablo Palacios puede comunicarse con su familia al siguiente número 966 770 556 o llamar a la línea gratuita al 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Buscan a hombre con discapacidad Hombre desaparecido Rotafono El Agustino Policía Nacional
