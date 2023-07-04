El Agustino: piden ayuda para encontrar a hombre con discapacidad mental desparecido hace nueve días

Pablo Palacios Vargas, de 42 años, un hombre con discapacidad mental, se encuentra desaparecido desde el 10 de enero en el distrito limeño de El Agustino. Su familia pide ayuda de las autoridades y de la población para encontrarlo.

A través del Rotafono de RPP, Aurelio Quispe dijo que su cuñado salió de su vivienda, situada en el cerro San Pedro, a las dos de la tarde aproximadamente, pero después de nueve días no ha regresado a su hogar.

Según Aurelio, su cuñado Pablo Palacios tiene serias dificultades para comunicarse y probablemente no pueda identificarse con sus apellidos si alguien lo detiene.

Hace ocho meses había llegado a Lima de la región Huancavelica y su familia presume que salió de su vivienda con la intención de regresar a su tierra natal.

Sus familiares ya han iniciado una búsqueda desesperada en hospitales y albergues sin obtener resultados positivos hasta el momento. Por ello, recurren al Rotafono de RPP para difundir el caso y solicitar el apoyo de la comunidad en su pronta ubicación.