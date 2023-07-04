El Agustino: piden donantes de sangre para madre de Satipo operada del corazón

José Chullongo se comunicó con el Rotafono de RPP en busca urgentemente donantes de sangre para su madre Gladis Gabriel Damas, de 50 años, quien fue sometida a una compleja cirugía de corazón en el Hospital Hipólito Unanue del Ministerio de Salud, situado en el distrito limeño de El Agustino.

La paciente fue trasladada desde Satipo, en la región Junín, hasta el Hospital Hipólito Unanue en Lima, donde el banco de sangre facilitó el insumo bajo la condición de ser repuesto en mayo pasado.

José Chullongo dijo que su madre debe 10 unidades sanguíneas y 2 de plaquetas al establecimiento de salud, por lo que hace un llamado a la comunidad para devolver el material prestado.

La señora Gladis Gabriel fue operada el 24 de mayo y permanece en recuperación, pero la falta de voluntarios genera gran preocupación para sus seres queridos, quienes no consiguen los donantes de sangre.

“El banco de sangre accedió a prestarme todas las unidades y me dijo que las devolviera. Y yo, como no tengo muchos familiares, por mi cuenta traté de conseguir los pocos familiares que tengo por acá y no pasaron los requisitos para donar, a lo cual hasta ahorita me encuentro adeudado toda esa cantidad de sangre. Por mi cuenta estoy tratando de buscar a los donadores, pero no lo consigo”, manifestó.

Los ciudadanos solidarios que desean colaborar pueden comunicarse con José Chullongo al siguiente número telefónico 916 607 384.