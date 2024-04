El testimonio de la docente que sobrevivió ochos días tras caer en quebrada: “lo único que tenía era una barra de chocolate y queso”

RPP Noticias pudo recibir el testimonio de la profesora Gloria Machuca, que sobrevivió tras caer y permanecer ocho días en una quebrada en el distrito de Ámbar en Huaura.

Gloria se encuentra internada en el hospital Alberto Sabogal de EsSalud en el Callao donde se recupera de senda lesiones y del impacto psicológico que significó estar tantos días sin que se le pueda ubicar y rescatar.

“Estoy más tranquila, hay momentos en que no sé si estoy en la realidad, pasan los días y no lo puedo creer”, dijo la docente que dicta clases en el colegio 20953 del centro poblado Paracas en Ámbar.

La maestra resbaló y cayó el pasado 30 de marzo a una quebrada de más de 17 metros cuando se dirigía desde su centro de labores hacia la zona de Anay. Debido a los golpes y lesiones, Gloria solo atinó a arrastrarse entre la hierba, tierra y espinas, llegó a tomar agua de un río cercano y comer una barra de chocolate y pedazos de queso que tenía en la mochila.

Lucha por sobrevivir

Casi todas las herramientas de trabajo de Gloria Machuca quedaron destruidas como la laptop, celulares y material de clases. Apenas una tabla blanca que la utilizó para escribir con un plumón indeleble un mensaje de auxilio.

“Conforme me iba arrastrando la ropa se iba desgarrando, de esta forma iba subsistiendo en medio del monte, la humedad y el frío. Me tuve que quitar parte de la ropa por la fuerte lluvia”, contó la maestra sobreviviente.

Gloria contó también que echó objetos al río y al monte para que alguien las pueda ver. Tras ocho días fue hallada por rescatistas en la zona agreste, estaba deshidratada y con escoriaciones en las piernas y con dolores en todo el cuerpo.

Diágnóstico y tratamiento

El doctor Raúl Mantilla, encargado de la Jefatura de emergencia del hospital Alberto Sabogal, informó que la paciente tiene policontusiones, fisura costal y celulitis producto de las escoriaciones.

Informó que apenas se conoció el caso, se activó el sistema de alarma, se trasladó a Gloria Machuca al hospital de Huacho y luego al Sabogal del Callao.

Para tranquilidad de la docente y su familia, las pruebas médicas no arrojan lesiones graves. En los próximos dias, luego de que complete su tratamiento antibiotico y pase las pruebas con los psicólogos, será dada de alta.

Gloria dijo que, a pesar de la negativa de su familia, ella piensa volver al dictado de clases. Es mi vocación, es lo que amo, me he compenetrado con los niños, siento que ellos me necesitan y yo a ellos”, agregó.