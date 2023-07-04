Encuentran en el Rímac a mujer con alzhéimer reportada como desaparecida el último viernes

Felicita Andazabal mide 1.50 metros, es de contextura delgada, es de cabello corto cano.
Sebastián Debernardi, yerno de Felicita, se encuentra feliz; luego de que encontraran a la mujer, de 65 años, en la zona conocida como Huascarán, muy cerca al puente Castilla, en el distrito limeño del Rímac. A través del Rotafono de RPP, Sebastian indicó que encontraron a su suegra en la medianoche del último viernes.
Dos vecinas que se encontraban paseando a sus mascotas y vieron a Felicita Andazábal, bastante desorientada, tratando de llamar a uno de los perritos, cuando una de las mujeres la intercepta y le pregunta de dónde era y le dieron un poco de agua.
“Vieron que estaba un poco desorientada, le invitaron agua, y la buscaron por redes, en Facebook; y vieron que había el aviso que estaba desaparecida. Entonces, llamaron al celular de mi novia y, bueno, nos acercamos”, afirmó Sebastian.
Felicita Andazábal Herrera de Huatuco (65), diagnosticada con alzhéimer, fue reportada como desaparecida la tarde del último viernes, 16 de enero; luego de que saliera del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria.
A través del Rotafono de RPP, sus familiares dijeron que la señora Felicita se perdió tras separarse momentáneamente de su esposo, a las 12:30 p.m., a quien había acompañado a una cita médica.
Sus parientes sospechan que la adulta mayor habría intentado dirigirse hacia su hogar en Chaclacayo o a la vivienda de sus hermanas, en el distrito limeño de Santa Anita.
