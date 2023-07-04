Encuentran en el Rímac a mujer con alzhéimer reportada como desaparecida el último viernes

Sebastián Debernardi, yerno de Felicita, se encuentra feliz; luego de que encontraran a la mujer, de 65 años, en la zona conocida como Huascarán, muy cerca al puente Castilla, en el distrito limeño del Rímac. A través del Rotafono de RPP, Sebastian indicó que encontraron a su suegra en la medianoche del último viernes.

Dos vecinas que se encontraban paseando a sus mascotas y vieron a Felicita Andazábal, bastante desorientada, tratando de llamar a uno de los perritos, cuando una de las mujeres la intercepta y le pregunta de dónde era y le dieron un poco de agua.

“Vieron que estaba un poco desorientada, le invitaron agua, y la buscaron por redes, en Facebook; y vieron que había el aviso que estaba desaparecida. Entonces, llamaron al celular de mi novia y, bueno, nos acercamos”, afirmó Sebastian.