Encuentran en el Rímac a mujer con alzhéimer reportada como desaparecida el último viernes

Rotafono de RPP | La mujer había desaparecido tras acompañar a su esposo a una cita médica en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Felicita Andazabal mide 1.50 metros, es de contextura delgada, es de cabello corto cano.

Felicita Andazabal mide 1.50 metros, es de contextura delgada, es de cabello corto cano.

Sebastián Debernardi, yerno de Felicita, se encuentra feliz; luego de que encontraran a la mujer, de 65 años, en la zona conocida como Huascarán, muy cerca al puente Castilla, en el distrito limeño del Rímac. A través del Rotafono de RPP, Sebastian indicó que encontraron a su suegra en la medianoche del último viernes.

Dos vecinas que se encontraban paseando a sus mascotas y vieron a Felicita Andazábal, bastante desorientada, tratando de llamar a uno de los perritos, cuando una de las mujeres la intercepta y le pregunta de dónde era y le dieron un poco de agua.

“Vieron que estaba un poco desorientada, le invitaron agua, y la buscaron por redes, en Facebook; y vieron que había el aviso que estaba desaparecida. Entonces, llamaron al celular de mi novia y, bueno, nos acercamos”, afirmó Sebastian. 

¿Cómo desapareció Felicitas?

Felicita Andazábal Herrera de Huatuco (65), diagnosticada con alzhéimer, fue reportada como desaparecida la tarde del último viernes, 16 de enero; luego de que saliera del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria.

A través del Rotafono de RPP, sus familiares dijeron que la señora Felicita se perdió tras separarse momentáneamente de su esposo, a las 12:30 p.m., a quien había acompañado a una cita médica.

Sus parientes sospechan que la adulta mayor habría intentado dirigirse hacia su hogar en Chaclacayo o a la vivienda de sus hermanas, en el distrito limeño de Santa Anita.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecida alzheimer Rotafono Rímac PNP
