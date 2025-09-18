menu
Estados Unidos: madre de gemelos con cáncer pide ayuda para retornar a Lima

Rotafono de RPP | María Isabel Guevara solicita pasajes aéreos para regresar con sus hijos a Lima porque se vence el periodo de permanencia en Estados Unidos, donde los jóvenes de 18 años siguen su tratamiento.
| | Laura Urbina Saldaña
Madre de dos jóvenes de 18 años, diagnosticados con cáncer, solicita apoyo con pasajes para retornar a Lima.

| Fuente: Rotafono

Desde Estados Unidos, María Isabel Guevara se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades peruanas y a las empresas privadas, a fin de que pueda retornar a Lima con sus hijos gemelos de 18 años, quienes han sido diagnosticados con cáncer.

La señora María Isabel expresó su desesperación por la fecha límite de su estadía en Estados Unidos, que se vence el domingo 21 de septiembre, y por la necesidad de pasajes para cubrir el trayecto Rochester-Minneapolis-Atlanta, antes de su vuelo a Perú, el cual ya tiene cubierto.

“Estoy un poco desesperada porque necesito regresar al Perú. Todo lo que hemos avanzado acá tiene que parar porque mi tiempo de permanencia en Estados Unidos termina el día sábado y debo regresar porque si no me van a castigar al no cumplir con la norma”, manifestó con angustia.

La señora agradeció que la empresa aérea Latam le apoyara con los pasajes de regreso de Atlanta a Lima, Perú, pero ahora necesita pasajes para poder salir de Rochester a Minneapolis y de Minneapolis a Atlanta.

En julio del año pasado, la señora María Guevara solicitó ayuda en RPP para que sus hijos Walter y José Villegas puedan ser traslados al Mayo Clínic, centro de salud especializado dedicado a tratar cánceres raros, situado en el distrito de Rochester, estado de Minnesota.

Durante el tratamiento médico en el extranjero, que ha durado seis meses, los médicos amputaron la pierna derecha a su hijo Walter, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, y a su otro hijo le han detectado dos tumores en la pierna derecha.

El objetivo de la madre es que Walter sea feliz y pueda continuar sus estudios de arquitectura y que su hijo José reciba atención por tumores en su pierna derecha. 

Piden ayuda para gemelos Gemelos con cáncer Rotafono Estados Unidos Minnesota Tratamiento contra el cáncer
